El cómico Julián López, nuevo embajador del Athletic: «Este club enamora de muchas maneras«

El Athletic tiene aficionados de muchas partes del mundo. Ayer recibió la visita de uno muy especial, el cómico Julián López. «Me hace una ilusión tremenda», dijo el artista en un vídeo difundido por el club este fin de semana en el que se le ve en San Mamés visitando las instalaciones del club

López es manchego, pero del Athletic desde pequeño. El culpable de ellos fue su abuelo, que le inculcó a su padre el amor por los colores rojiblancos. Y este al cómico, que acaba de ser nombrado embajador del club. «Me siento muy niño. El fútbol nos conecta con la infancia», ha dicho.

En este acto ha tenido también la oportunidad de estrechar las de manos del 'Txopo', que ha sido quien le entregó la distinción en el palco del estadio el pasado sábado.. Y precisamente ello le ha resultado muy emocionante porque es conocer a esa parte del Athletic que ha hecho historia y que emocionó a niños como su padre, que luego han transmitido ese sentimiento al resto de descendientes.

Confiesa que cuando recibió la noticia de su nombramiento se sitió muy ilusionado, al igual que el resto de la familia, porque aunque su pueblo está lejos de Bilbao siempre ha sentido muy cerca al equipo gracias a la radio, la televisión y los cromos. Se queda, eso sí, con la pena de que su abuelo no haya podido verlo ya que falleció hace doce años. «Estaría alucinando de mi foto con Iribar». También ha dicho que ha sido algo inesperado pese a que lleva muy a gala sus colores allá donde va.

Su papel como embajador se lo toma muy en serio. «Represento a un montón de gente que, como yo, sigue al Athletic desde La Mancha y desde todo el mundo», ha comentado. Y es que, tal y como ha resumido López, este club «enamora de muchas maneras».

«Es mi equipo y no existe otro, lo he vivido desde niño y me ha quedado impregnado. Heredar el ramalazo del hincha por vía familiar, transmitido entre generaciones, es una cosa preciosa. Se establece un paralelismo con lo que significa un club de fútbol con tantos años de historia: los jugadores cambian, pero la identidad, el escudo y los colores permanecen», ha concluido.