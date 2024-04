El Comité Técnico de Árbitros recuerda al Athletic que le explicó en agosto de 2023 el reglamento sobre las manos

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha respondido a las críticas del Athletic por el penalti que Cuadra Fernández decretó en el descuento a Yuri Berchiche por mano y ha realizado un comunicado a través de la Federación donde explica las causas por las que para el CTA es penalti y donde recuerda los cursos de formación que realiza a aquellos equipos que lo solicitan para aclarar este tipo de acciones, entre ellos el Athletic. «A la plantilla masculina se atendió el 9 de agosto y a la femenina el 6 de septiembre», recuerda el Comité de Árbitros.

«En relación con las declaraciones emitidas ayer por los jugadores y entrenadores tras el partido de Primera División entre Athletic Club y Villarreal, el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF quiere hacer las siguientes puntualizaciones para explicar cómo realiza la formación de las plantillas de los clubs que se lo solicitan. Al inicio de cada pretemporada, el CTA ofrece a los clubes de Primera y Segunda División masculina y Primera División femenina la posibilidad de que un/a árbitro/a de la plantilla profesional lleve a cabo una formación sobre las modificaciones de las Reglas de Juego que entran en vigor y las directrices que se han acordado en la concentración arbitral previa a la competición».

En este sentido, desde el CTA se ha dado a conocer que «entre agosto y septiembre de 2023 se realizaron sesiones formativas con 11 equipos de Primera División masculina, 9 clubes de Primera División Femenina y 18 conjuntos de Segunda División». Uno de ellos fue el Athletic, mientras que a lo largo de 2024, los nueves clubes restantes de Primera División recibieron la formación necesaria, «entre ellos el Villarreal CF (9 de abril)».

El Comité de Árbitros explica que en esa formación online «realizada el 9 de agosto de 2023 con los entrenadores de Primera y Segunda División, se debatieron diversas cuestiones, entre ellas qué acciones de mano eran sancionables y cuáles no. La formación impartida a todos los clubes ha sido exactamente la misma y constaba de la jugada del minuto 55 del partido Club Atlético de Madrid- Cádiz CF, de la jornada 33 de la temporada pasada. En esta jugada, un defensor del Cádiz CF se lanza a interceptar un balón con el brazo derecho levantado. La pelota golpea su cuerpo y después en el brazo».

El CTA explicó que esta jugada era sancionable porque el brazo del defensor ocupaba un espacio de manera antinatural, haciéndose más grande, antes de que el balón le golpeara en el cuerpo, por lo que este rebote era intrascendente para la acción y no le eximía de la falta. «El defensor asumía un riesgo al lanzarse de esa manera e, independientemente de si el balón golpeara antes en otra parte de su cuerpo o no, al producirse el contacto con el brazo levantado la acción era sancionable con tiro penal sin amonestación», argumenta. Además, recalcó que en acciones donde un defensor va al suelo con un brazo apoyado o hacia el apoyo, si el balón golpea en ese brazo la acción no es sancionable, salvo que el brazo se extienda alejado del cuerpo, buscando hacer el cuerpo más grande.

Para finalizar, se ha recordado que «El CTA nunca cambia los criterios durante la temporada en curso. Esta directriz lleva en vigor desde la modificación de las Reglas de Juego en la temporada 2019/20 y no ha sido modificada desde entonces. Es fiel a lo explicado en los cursos de instructores de FIFA y de UEFA».