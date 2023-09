Competición desestima las alegaciones del Athletic y sanciona a Sancet con un partido

Oihan Sancet no jugará el derbi de San Sebastián. El Comité de Competición ha desestimado las alegaciones que presentó el Athletic contra la roja que vio el navarro ante el Getafe y le ha sancionado con un partido de suspensión, que cumplirá ante la Real Sociedad.

El acta arbitral indicó que vio la roja por «dar una patada en la cabeza a un adversario con uso excesivo de fuerza. El Athletic mantuvo que no fue así, que ni hubo fuerza excesiva ni impacto en la cabeza.

Ha sido Ernesto Valverde quien ha defendido la postura de su club. «Fue una jugada aparatosa. No hay duda, pero una jugada en la que le puede rozar un poquito la camiseta. No le pega una patada al contrario seguro. La redacción del acta no concuerda con lo que pasó en la jugada».