Competición sanciona con un partido y 600 euros a Baena, quien causará baja en San Mamés

Momento en el que Álex Baena muestra la dedicatoria al fallecido Llaneza. / e. c.

El Comité de Competición ha desestimado este miércoles las alegaciones del Villarreal por Álex Baena, quien ha sido sancionado con un partido de suspensión y 600 euros de multa por mostrar una camiseta en memoria del fallecido José Manuel Llaneza después de marcar el gol de empate contra el Almería en el Ciutat de Valencia. De esta manera, el centrocampista se perderá el encuentro de este domingo contra el Athletic en San Mamés. El organismo federativo ha aplicado el reglamento y ha impuesto una «multa accesoria» al 'submarino amarillo' de 350 euros. Ahora queda por ver si el club elevará su recurso a instancias superiores o dará por bueno el veredicto de Competición. La expulsión del futbolista, que vio la segunda amarilla por esta acción en honor al expresidente del conjunto castellonense, causó muchísimo revuelo por la estricta aplicación de la normativa del árbitro del choque, Ricardo de Burgos Bengoetxea.

En el minuto 56, Baena empató el partido y lo celebró levantando la camiseta para mostrar sus respetos a Llaneza. No se la quitó, sino que la subió para enseñar la dedicatoria. De Burgos Bengoetxea le mostró tarjeta amarilla y, al ser la segunda, le enseñó el camino a los vestuarios. Todo el Villarreal protestó, pero no hubo vuelta atrás. Ahora, Competición ha concluido que el centrocampista no estará en San Mamés y abonará una multa de 600 euros. Tampoco podrá medirse al Athletic Manu Morlanes, quien vio una roja directa en el banquillo y acaba de ser sancionado con dos encuentros.

Argumentación

En sus explicaciones, Competición argumenta que «este Comité comparte lo señalado por el club alegante respecto a que los hechos recogidos en el acta no son encuadrables en el tipo infractor recogido en el artículo 96.1 del Código Disciplinario de la RFEF como falta grave, bajo el epígrafe 'celebraciones'. Asimismo, comparte su pleno respeto y consideración hacia la figura del exvicepresidente del club, recientemente fallecido, D. José Manuel Llaneza». De ahí que el castigo comprenda un partido de suspensión para Baena.

Ahora bien, el comité sostiene que los «hechos recogidos en el acta, que son expresamente reconocidos como ciertos en el escrito de alegaciones, son subsumibles, de acuerdo con el criterio reiterado de este comité en múltiples resoluciones referidas a supuestos similares, en el la infracción tipificada en el artículo 118.1.h como infracción leve, esto es, 'cuando con ocasión de la celebración de un gol el futbolista se despoje de su camiseta o la alce por encima de la cabeza', que es exactamente lo que hizo el jugador, al margen por tanto del mensaje que pudiera cometer la camiseta, que no es lo que se sanciona en este caso».