«El comportamiento de Rico e Iturraspe ha sido fenomenal siempre» Rico e Iturraspe, en una imagen de archivo. / Juan Echeverría Garitano aplaude el compromiso de los dos futbolistas que ya saben que no continuarán en el Athletic JUANMA MALLO Lezama Sábado, 4 mayo 2019, 20:31

Hace cuatro días, Mikel Rico y Ander Iturraspe se encontraron con una noticia que, no por esperada, es menos dolorosa: el Athletic no les renovará su contrato. Se marcharán el 30 de junio. Esta tarde, por primera vez, un miembro del club, más allá de futbolistas puntuales, se refirió a la salida de estos dos futbolistas que, por cierto, no entraron en la convocatoria. Gaizka Garitano se deshizo en elogios hacia ellos. «Es una pena. Son dos jugadores que han dado mucho al club. Su comportamiento ha sido fenomenal siempre. Hay que agradecerles todo lo que han dado durante estos años. Conmigo han sido ejemplares en el día a día y en su comportamiento, pero es ley de vida acabar su ciclo. Tenemos la pena. Hay que agradecer su implicación», reseñó.

Iñigo Lekue, por su parte, mostró en una entrevista con EL CORREO, su pesar por la salida de estos dos compañeros. «Para el vestuario son dos grandes pérdidas. Como futbolistas, ahí están los números de los partidos jugados y de lo que han aportado, pero más allá de eso son dos grandes compañeros y amigos. Da pena despedirte de ellos. Vayan donde vayan les irá muy bien porque como personas se pueden adaptar a cualquier grupo. Les deseo lo mejor», comentó.