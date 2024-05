La confesión de Dani García en su despedida del Athletic: «He venido muchos días triste y venía jodido en el coche»

Bruno Vergara Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 23 de mayo 2024, 13:20 | Actualizado 14:09h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Athletic ha despedido a varios de sus jugadores en los últimos días. Iker Muniain, Raúl García... y este jueves le ha llegado el turno a Dani García, el mismo día que cumple 34 años. El de Zumaraga, que llegó al conjunto rojiblanco en 2018 procedente del Eibar, ha reunido a toda la plantilla para transmitirles que no continuará en el equipo. Y lo ha hecho desvelando un aspecto de su vida personal que se desconocía: «He venido muchos días triste y jodido en el coche. Cada vez que entraba por la puerta me habéis levantando el ánimo, tanto vosotros (refiriéndose al cuerpo técnico) como mis compañeros. Os lo tengo que agradecer». Dani García se refería a su escasa participación esta temporada, donde ha jugado 18 encuentros en total y apenas 700 minutos tras verse superado por futbolistas como Galarreta o Beñat Prados en su demarcación.

🥺 Así ha sido la despedida de Dani García en Lezama.



Un verdadero honor, Dani. Mila esker ❤️#EskerrikAskoDani #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/RM3VMUsxFU — Athletic Club (@AthleticClub) May 23, 2024

En el discurso de despedida, donde Iribar le ha regalado un marco con una camiseta del Athletic, el futbolista ha agradecido su acogida en el equipo. «A los de gris (el cuerpo técnico), ya os lo he dicho muchas veces, pero desde el primer día que llegué del Eibar me tratásteis como si fuese uno que llevaba aquí diez años y no ha cambiado hasta ahora», ha declarado Dani García, que en ese momento ha desvelado que llegaba muchos días «triste» al entrenamiento.

También ha tenido unas cálidas palabras para los que han sido sus compañeros durante estas seis temporadas como futbolista del Athletic. Además de ensalzar a la plantilla por su calidad, Dani García ha reconocido que se va «siendo mejor personas»: «Durante la vida te vas encontrando con gente en tu camino y te va moldeado un poco tu forma de ser y creo que aquí hay muchas personas que me han dado unos valores que me faltaban. Creo que me voy siendo mejor persona, más humilde y sobre todo un athleticzale de corazón», ha dicho el jugador.

Luego le ha tocado el turno a la afición: «Algunas veces lo he hecho mejor y otras peor, pero siempre me he dejado todo por la gente en el campo, que me ha tratado con mucho respeto y cariño».

Después de su emotivo discurso, ha tomado la palabra Iker Muniain en su papel de capitá: Ha sido un placer tenerte estos seis años como compañero, has sido un ejemplo y un referente tanto en el campo como fuera de él». Los aplausos y el manteo a un emocionado Dani García han puesto el punto final al encuentro.

Dani García todavía no tiene decidido su destino ni qué escudo defenderá a partir de la próxima campaña, en la que buscará recuperar parte del protagonismo perdido, pero seguirá en activo. La retirada es algo que aún no contempla un profesional honesto y cumplidor, siempre al servicio del equipo, dedicado al trabajo oscuro para que el resto pueda brillar.