La confesión de Juanma Castaño: «¿Voy a retirarme sin entrevistar a Valverde? Eso me mata, pero no las concede» «Lo único que quiero es que me cuente su trayectoria, cómo afronta las cosas», explica el periodista

Gabriel Cuesta
Lunes, 10 de junio 2024, 20:17

El periodista Juanma Castaño ha entrevistado a casi todas las personalidades del deporte español. Son pocos los que no han pasado por los micrófonos de su programa de radio. Y algunas de esas excepciones son una espina clavada para el comunicador asturiano. Uno de ellos es Ernesto Valverde, tal y como ha confesado en una entrevista concedida a Relevo. «Me encantaría conocer a Ancelotti y a Valverde.¿Voy a tener que retirarme sin haber logrado una entrevista con Ernesto Valverde? Eso me mata. Es frustrante. Lo único que quiero es hablar con Valverde, que me cuente su trayectoria, cómo afronta las cosas, pero no da entrevistas», ha señalado.

Estas declaraciones las realizó el periodista en una charla con Enric González. Las hizo después de que confesara que lo más le gusta hacer en 'El Partidazo de COPE' es «entrevistar a personajes interesantes. Me siento a gusto ante el micrófono cuando tengo al lado a alguien que sé que va a interesar al oyente y se va a abrir. La entrevista es un género fantástico en la radio».

Los dos interlocutores coinciden en que cada vez es más difícil que se concedan. «Por eso, cuando las tengo, me esfuerzo en hacerlas bien. Y casi todos salen contentos de aquí. No porque no les apriete, sino porque les ofrezco la oportunidad de explicarse personalmente, más allá de comunicados o tuits. Eso se está perdiendo», continúa Castaño. E insiste: «No conocemos realmente a los personajes porque no se dejan conocer. Yo no tengo ni idea de cómo es Jude Bellingham. Antes sabíamos cómo eran Butragueño, o Míchel, o Hugo Sánchez. Viajábamos con ellos en el mismo avión, charlábamos durante las esperas en el aeropuerto… Ahora nos han sacado de ahí y las nuevas generaciones de periodistas no pueden conocer algo que nunca han visto desde dentro».

«Pertenezco a una generación que aún tuvo la oportunidad de convivir con los protagonistas del deporte, de entrar en los vestuarios, de asistir a los entrenamientos. Los que llegan ahora nunca verán de cerca a un futbolista, sólo sabrán lo que ven en Instagram. Es una pena», reflexionaba.