Consejos para disfrutar de la gabarra de forma segura: transporte público, rampas libres, hidratarse...

Es un día para la historia. Para disfrutar de la mayor gesta del Athletic en los últimos cuarenta años. Y también para la prudencia, tal y como pide Ibaigane. La felicidad rojiblanca surca este jueves la ría a bordo de la gabarra. Partirá del Real Club Marítimo del Abra de Getxo a las 16.30 horas y se espera su llegada al Ayuntamiento de Bilbao sobre las 18.30 horas. Un acontecimiento que llenará los márgenes de las rías y anticipa una marea de athleticzales. Por eso, es importante tener cabeza para celebrar un momento histórico multitudinario. ¿Cómo? Estas son las principales recomendaciones de seguridad que ha lanzado el propio club para evitar cualquier tipo de problema este jueves.

Normas a seguir para los espectadores

Estas son las obligaciones y recomendaciones para aquellos que disfrutarán viendo la gabarra desde los márgenes de la ría.

-Queda prohibido el baño, la navegación con todo tipo de elementos como piragua, paddle surf, pequeños botes o similar en toda la ría, salvo para los inscritos en la comitiva.

-Está prohibido el amarre o fondeo en toda la ría.

- Hay que mantener libres las rampas y los embarcaderos, escaleras y otros accesos a la ría, especialmente los asignados para evacuación de heridos desde el agua

-A lo largo de la ría hay espacios seguros suficientes como para disfrutar de la gabarra. Los espectadores no deben situarse en zonas acotadas por riesgo, elementos inestables... por seguridad. Únicamente puedes presenciarlo desde tierra. La lámina de agua está destinada a las embarcaciones participantes. Algunos con suficiente espacio para que acceda una ambulancia

-Los accesos a la ría desde tierra deben permanecer libres por seguridad (escaleras, rampas, pantalanes, embarcaderos, etc.).

-Acudir preferentemente en transporte público y con el suficiente tiempo de antelación. Hay que tener en cuenta que el metro ha advertido de cierres puntuales en estaciones por la importante afluencia de usuarios.

-Si acude en vehículo privado, apárquelo donde no entorpezca o cierre viales de comunicación.

-Tenga localizadas las posibles salidas y recorridos de evacuación, por si fuera necesario.

-Si acude en grupo, antes de entrar en la aglomeración, acuerde un punto de reunión por si alguno de los miembros se pierde entre el gentío.

Si acude con menores, llévelos bien sujetos de la mano o en brazos. Identifíquelo con su nombre y anótele un número de teléfono al que llamar por si se pierde.

-Si, a pesar de todo, alguien se pierde, acuda a los servicios de emergencia para que le ayudan a localizarlo.

-Hidrátese sobre todo si va a permanecer mucho tiempo en el lugar

-No se suba a barandillas, verjas o elementos inestables.

-No sobrepasar las líneas o cordones de seguridad establecidas por los servicios de seguridad

-Tenga cuidado con quien parece estar bajo la influencia del alcohol o drogas, ya que posiblemente no sea consciente de sus actos.

-En caso de altercados, intente separarse del lugar e informar a los miembros de seguridad.

-No lleve ni utilice material pirotécnico o potencialmente peligroso que pueda afectar a la seguridad de las personas.

-Ante cualquier emergencia, solicite ayuda de los servicios del orden si puede, y llame al teléfono único de emergencias 112.

-Si fuera preciso evacuar, mantenga la calma y camine deprisa, pero sin correr, de manera ordenada, siguiendo las instrucciones que los servicios del orden irán dando.

-Piense siempre que la seguridad de las personas es más importante que el espectáculo.

-Si observa que alguna persona necesita ayuda, intente socorrerla y acuda a los servicios de emergencia que estén en la zona.

-Colabore con las personas discapacitadas.

-Colabore y facilite el trabajo de los servicios de seguridad y emergencia.

-En caso de emergencia, llama al 112, el único teléfono para todas las emergencias.

Normas a seguir para los participantes

Estas son las obligaciones y recomendaciones para aquellos que disfrutarán de la gabarra surcando la ría.

-Acudir en el horario indicado al punto de concentración inicial con la acreditación bien visible. Entre las 14:30 y las 16:00 horas está prevista la concentración Inicial en la lámina de agua, entre Abra, Arriluze y Santurtzi. Los inscritos deberán cumplir con los requisitos correspondientes a la lista en la que se encuadran.

-Realizar la inscripción en el rango de fecha indicada, adjuntando toda la documentación solicita.

-En cualquier momento se le podrá requerir los documentos originales.

-Adjuntar el justificante de pago de la inscripción cuando le sea requerido.

-Adjuntar la solicitud o declaración responsable cumplimentada y firmada.

-Retirar las instrucciones y la acreditación para participar por la oficina indicada.

-Las instrucciones del coordinador de seguridad deben ser tenidas en cuenta por todas las embarcaciones participantes, debiendo mantenerse el resto de estas por la parte de fuera de estas embarcaciones de escolta.

-Se empleará el canal 88 (y otros canales en función del bloque) de VHF para la posible comunicación y trasmisión de instrucciones por parte del coordinador de seguridad.

-La navegación se realiza de tal manera que discurra siguiendo un rumbo paralelo al cauce de la ría, evitando en la medida de lo posible el cruce entre embarcaciones.

-La velocidad de las embarcaciones se ajustará en todo momento a la de la comitiva, quedando prohibido hacerlo a más de cuatro nudos.

-Dadas las condiciones de la Ría, existe una restricción de calado y de gálibo (calado aéreo), en especial desde el puente de Euskalduna, cuyo calado máximo desde ese punto es de 2,5 metros y el gálibo de 5 metros. La navegación aguas arriba desde el puente del Ayuntamiento no está permitida, debiendo tener presente, caso de navegar hasta el mismo, el escaso calado aéreo del puente del Ayuntamiento.

-Prohibido el trasvase de personas entre embarcaciones durante la navegación a menos que las embarcaciones se encuentren paradas; ni el embarque o desembarque a partir de haber pasado el control en La Benedicta

-Las embarcaciones participantes no superarán en ningún caso el número máximo de tripulantes permitido en sus certificados.

-No estará permitido amarrarse en los muelles o pantalanes en la zona del museo marítimo y aguas arriba, por razones de seguridad y preservarlos para los servicios de seguridad y asistenciales en caso de necesidad. No estará permitido el fondeo en toda la ría.

-No se permitirá el embarque y desembarque de personas durante el itinerario en muelles de actividades industriales abandonadas, o en aquellos reservados para los servicios de emergencia.

-Estarán totalmente prohibidas las embarcaciones y artefactos de remo, motos náuticas, embarcaciones de vela, piraguas, neumáticas de menos de 6 metros, salvo aquellas que formen parte del dispositivo de seguridad.

-El día del evento se prohibirá la navegación, permanencia y atraque de los buques, artefactos y embarcaciones no autorizadas aguas arriba de la boya de La Mojijonera de Las Arenas, procediéndose al control de acceso a la Ría de Bilbao en ese mismo punto que no podrá ser sobrepasado por las embarcaciones que no estén autorizadas.

-Las embarcaciones participantes deben llevar la grímpola facilitada por la organización a la vista.

-Se debe disponer de combustible suficiente para completar la navegación  Mantenerse silencio en radio (RX) para recibir las instrucciones por el canal de radio.

-Se recomienda en los días previos realizar una revisión o chequeo de la embarcación, motor y los elementos de seguridad.

-Se evitará acercarse a menos de 10 metros de las orillas de la ría, en especial desde Zorrotza.

-Estar atento y navegar con la máxima precaución y prudencia.

-Colaborar con la organización y los servicios de emergencia y seguridad.