El Conservatorio de Bilbao sale a la calle a tocar el himno del Athletic

No eran solo los viandantes quienes ponían cara de sorpresa a su paso por las inmediaciones del Conservatorio J. C. Arriaga de Bilbao, junto a la estación de metro de Sarriko. Los alumnos de la asignatura de banda, que agrupa a buena parte de los instrumentistas, se quedaron boquiabiertos cuando la directora de orquesta y de banda Maite Aurrekoetxea les entregó la partitura del himno al entrar en clase. «La idea surgió ayer del profesor de tuba, Mario de Mena, que me dijo que tenía el 'Altza Gaztiak', en el que se inspira el himno, que luego arregló Bernaola, y me dijo que por qué no lo preparábamos al inicio de clase para luego salir a la calle. Y me pareció una gran idea».

Así que cuando los alumnos fueron llegando les entregó las fotocopias, y pese a que están manuscritas y son antiguas «las leyeron muy bien». «Ensayamos un poco y les dije, ¡a la calle! Ahí vino la segunda sorpresa, pero se mostraron muy dispuestos, encantados». Se plantaron delante del edificio del Conservatorio unos 40 músicos, alumnos y profesores, y tocaron el himno con emoción. Saxofones, clarinetes, percusión, contrabajo, trombones, la tuba... «Ha sido muy ilusionante, nos encanta salir a la calle para participar en la sociedad y ser parte del barrio, de Ibarrekolanda», añade Aurrekoetxea. «Yo me la sabía, aprendí por mi cuenta la melodía principal, aunque me ha tocado la segunda voz», dice Martín Reviriego, alumno de saxofón que la noche de la victoria, al entrar el penalty que otorgó el triunfo, sacó el instrumento de su estuche, le colocó la caña y salió a la terraza para festejarlo con sus vecinos.