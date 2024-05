El consuelo de Muniain a Dani García: «Sentirás un poco de pena por no poder despedirte el otro día de San Mamés» El capitán del Athletic ensalza que el centrocampista ha sido «un ejemplo» y señala que «todos los athleticzales te van a guardar siempre con mucho cariño»

Gabriel Cuesta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 23 de mayo 2024, 14:05 | Actualizado 14:17h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

En la fiesta de despedida que Muniain y Raúl García protagonizaron en San Mamés ante el Sevilla con goles incluidos, había un tercer campeón de Copa que también se despedía de La Catedral como jugador del Athletic. Nadie lo sabía, hasta este jueves. Dani García, cuya salida acaba de ser anunciada por el club, vivió desde el banquillo sus últimos minutos en la que ha sido su casa estas seis temporadas. Lo hizo sin pisar el césped, sin salir en sustitución de ningún compañero, con la misma discreción con la que ha convivido toda esta campaña.

Es un detalle que no ha pasado desapercibido en el homenaje que sus compañeros le han brindado en el gimnasio de Lezama. El Chopo Iribar le ha regalado una camiseta enmarcada con su '14'. Y después de unas palabras que el centrocampista ha dedicado al vestuarios, recibió su cariño en forma de aplausos. Luego, tomó la palabra Muniain. «Ha sido un placer tenerte estos seis años con nosotros. Me imagino que sentirás un poco de pena por no poder despedirte el otro día de San Mamés, pero estoy convencido de que todo San Mamés y todos los athleticzales te van a guardar siempre con mucho cariño. Y te van a recordar como te mereces en sus corazones«, le consolaba el capitán.

Muniain ha ensalzado que García «ha sido un ejemplo, un referente». «Siempre viniendo de buen humor, integrándote desde el primer día. Esta es tu cuadrilla de amigos y la vas a tener siempre. Te deseamos lo mejor en el futuro; seguro que te va a ir bien». Los dos jugadores se funden en un abrazo y, para terminar, mantean al centrocampista, que recaló hace seis años en Bilbao procedente del Eibar. Termina contrato el 30 de junio y los caminos se separan.

Tras firmar su campaña más discreta en el Athletic, el de Zumarraga ha confesado a sus compañeros que «he venido muchos días triste y jodido en el coche». «Cada vez que entraba por la puerta me habéis levantando el ánimo, tanto vosotros (refiriéndose al cuerpo técnico) como mis compañeros. Os lo tengo que agradecer», agradecía.