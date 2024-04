Así es el contrato del delantero que el Athletic birla a la Real

Ekain Azkune (Rentería, en enero cumplió 23 años) ha sido el último golpe de efecto del Athletic en el mercado. Los rojiblancos han arrebatado el delantero centro a la Real Sociedad, en cuyo filial juega y que ha intentado en vano renovarle. Esta campaña ha firmado diez goles y tres asistencias en los 26 partidos que ha jugado.

EL CORREO puede adelantar las condiciones por las que el máximo goleador del Sanse (Primera RFEF) ha firmado por los rojiblancos. El acuerdo incluye un contrato de dos temporadas y otra opcional. Las fuentes consultadas indican que ese tercer curso es asequible de conseguir para el atacante.

Azkune elige el Athletic por su proyecto deportivo. La Real le quería renovar, pero no le ofrecía nada sugerente porque sus posibilidades de llegar al primer equipo eran pocas y la idea era cederle como sucede con Karrikaburu (ahora en el Andorra).

El atacante se va de San Sebastián con la sensación de que en la Real no se apuesta por él y que los fichajes (Carlos Fernández, Sadiq, André Silva...) le cierran el paso. De hecho, pese a su brillante campaña y las numerosas lesiones en la delantera del primer equipo, Imanol Alguacil no le ha convocado en ningún partido, y sólo ha acudido una vez a entrenar.

El jugador ve más opciones en el Athletic. La idea del club rojiblanco es que realice la pretemporada con el primer equipo de Valverde y que luego se tome una decisión sobre su futuro, lo mismo que sucedió con Martón, que se fue cedido al Mirandés.

Al ser mayor de 23 años no puede alternar el primer equipo con el segundo. Por tanto, si no se queda podría ir cedido a un Segunda o reforzar al Bilbao Athletic en su casi seguro regreso a Primera RFEF. En todo caso, no hay ningún compromiso del club con el jugador sobre dónde estará en pretemporada.

En caso de irse a Segunda hay opciones de que sea al Mirandés, siempre y cuando mantenga la categoría. De hecho, el club de Anduva le tenía en su agenda.