Corres gana peso como candidato continuista del Athletic al quedar fuera de la Gestora José Ángel Corres y Javier Aldazabal. / BORJA AGUDO Aldazabal, que se negó a liderar una plancha, entra en el órgano que organizará las elecciones, lo que le aparta por ahora de la lucha electoral JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Jueves, 15 noviembre 2018, 23:37

José Ángel Corres, vicepresidente del Athletic, se constató anoche como la principal opción de la junta directiva de Josu Urrutia para ser el candidato continuista a la presidencia. El dirigente es uno de los siete directivos que han dimitido y no forman parte de la Comisión Gestora que forman Josu Urrutia, Javier Aldazabal, Jon Muñoz, Jokin Garatea, Ignacio Palacios-Huerta, Laura Martínez, Elaia Gangoiti y Genar Andrinua.

Los directivos que se van del club con Corres son Alberto Uribe-Echevarría, la tesorera Izaskun Larrieta y los vocales Ramón Alkorta, Juan Arana, Izaskun Kortajarena, Yolanda Lázaro, Borja López y Silvia Muriel. Es probable que sea quienes opten a la reelección.

La junta de Urrutia busca desde hace semanas un candidato continuista. Tal y como ha indicado este periódico, la primera opción era Aldazabal, que ha negado varias veces, y en los últimos días se ha abierto paso la opción de Corres.

La presencia de Aldazabal en la Comisión Gestora le aparta de la carrera electoral, aunque no tiene por qué ser algo definitivo. Podría dimitir en los próximos días y convertirse en precandidato. Andrinua, otro que se ha negado a ser candidato a presidente, entra también en ese órgano de transición.

El avance de Corres

Corres, sin embargo, se ha convertido en los últimos días en una opción de peso. Junto a él se ha ido de la directiva Uribe-Echevarría. El contador fue una de las opciones valoradas, aunque en las últimas semanas esta vía ha perdido opciones. Lo más probable es que aparezca en un cargo de alta responsabilidad junto a Corres, quizá como vicepresidente con responsabilidad en el área económica.

Silvia Muriel, una de las grandes aliadas de Urrutia, dimite también. Fuentes cercanas a la junta mantienen que lo más probable es que quienes salen ahora del club se dirigen a ser candidatos a las elecciones. La sicóloga quedaría como la persona con más conexión con el aún presidente en este grupo.

Las plazas vacantes en la junta serían ocupadas por personas que se incorporarán desde fuera. Este periódico indicó ayer que los directivos han contactado con grupos de socios para tratar de impulsar una candidatura de unidad. «Confío en que salga una directiva de consenso», dijo el miércoles a 'TeleBilbao' el cocinero Aitor Elizegi, una de las personas a las que se podrían haber sondeado en este sentido.

La presencia de Aldazabal en la Gestora confirma que, por ahora, no han podido convencerle. El abogado ha dicho varias veces que no a las propuestas para liderar la post Urrutia. Que aparezca en el órgano de transición constata que quienes le han presionado para presentarse no le han hecho cambiar de parecer. Da la impresión de que esos grupos renuncian a que dé el paso, aunque hay plazo para un cambio de criterio del abogado.

Corres y Uribe-Echeverría no se sentarán en el palco ante el Getafe. Eso les ahorra el riesgo de estar allí si el equipo cae a descenso. Las fuentes consultadas indican que es muy probable que la semana que viene se dé a conocer quienes integrarán la lista continuista.