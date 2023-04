A Raúl García hay que dejarle su espacio cuando pierde. Son momentos en los que conviene apartarse un poco y esperar que amaine la tormenta interior con la que pelea el navarro. 48 horas después de que el Athletic cayera eliminado contra Osasuna, a cuyos jugadores esperó en el túnel de vestuarios y saludó de uno en uno felicitándoles por la hazaña, el mediapunta ha hablado en las redes sociales. Lo ha hecho este jueves para escenificar su dolor por el desenlace de la semifinal, para transmitir su confianza en la plantilla y para censurar las «faltas de respeto» sufridas por Nico Williams, al que aludió sin nombrarle. «Llevo dos días triste, muy triste. Teníamos un objetivo y nos quedamos muy cerca de poder cumplirlo. El apoyo constante y la fuerza que nos dio nuestra afición... no tengo palabras para agradecerlo. No sabéis lo que se siente jugando ahí abajo y oyendo rugir a San Mamés».

No podía ni quería esconder la amargura que le embargaba por una gran oportunidad perdida. La expresó a través de unas líneas en sus perfiles digitales, pero a renglón seguido puso en valor al vestuario rojiblanco y prometió que el equipo dará guerra hasta el final. «Si de algo estoy orgulloso es de ser uno más de este grupo que viste la camiseta del Athletic. Los veo –en alusión a sus compañeros– cada día dejarse la vida por este escudo y seguiré confiando en ellos hasta el último día. Siempre estaré cuando más me necesiten. Os aseguro que esta cuadrilla nunca bajará los brazos. Caerse y levantarse, de eso va este deporte», advirtió.

Críticas y faltas de respeto

Raúl García aprovechó la oportunidad para referirse al ruido ambiental, sobre todo digital. Nico Williams desactivó sus redes sociales por «insultos» recibidos tras sus fallos en la semifinal. El mediapunta navarro, sin mencionar a nadie, dedicó el último párrafo de su escrito con el objetivo de reivindicar el valor de un entorno sano y jamás desconectar de la realidad. «Llevo casi 20 al más alto nivel y en todo este tiempo he aprendido que la crítica constructiva y sobre todo la autocrítica me han hecho mejor futbolista, pero las faltas de respeto me hicieron creer más en los míos».