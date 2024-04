La inocencia de cuatro pequeños rojiblancos: «No hemos visto la gabarra, pero hemos visto un tiburón»

Se va acercando el gran momento y Bilbao ya es una fiesta. Desde primera hora decenas de aficionados se han acercado a coger un sitio privilegiado para ver el paso de la gabarra. Es el caso de estos cuatro pequeños: Telmo López, Peio Agirre, Lander Alonso y June Elguezabal, de entre 6 y 7 años, que esperan junto a sus familias en Zorrozaurre desde las diez de la mañana.

«Nunca hemos visto la gabarra», suelta uno de ellos. «Bueno, mi padre sí», apunta otro. ¿Y cómo lo están pasando? ¿Y cómo viven este momento, que cuando sean más mayores recordarán como abuelos cebolleta? Pues «emocionados, contentos y asustados», dicen. De momento no hay ni rastro de la gabarra «pero yo he visto un tiburón y un pato», fantasea, uno de ellos. Creemos pensar, no vaya a ser que esté peligro la integridad de los campeones por culpa de los escualos.

Para rematar la experiencia, uno de ellos confiesa que es del Barça, pero que también es seguidor de los rojiblancos precisamente por eso, «porque me gustan el rojo y el blanco». Su amigo le contesta que él es «medio Athletic medio Madrid». ¡Dónde vamos a llegar! El otro lo tiene mucho más claro: «yo solo Athletic». ¡Por fin! Lo que ayuda a que el que se ha declarado madridista recule: «Bueno, yo mejor Athletic». ¡Bien! A pesar de las diferencias, los cuatro se despiden al unísono con un fuerte «¡Aupa Athletic»!