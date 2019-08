«Uno de los cuatro delanteros saldrá», anuncia Garitano Gaizka Garitano. «Prefiero tener a un joven que se ruede fuera a que se quede aquí como el número 24 de la plantilla y sin minutos», dice sobre Íñigo Vicente JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Viernes, 2 agosto 2019, 08:52

Asier Villalibre se convirtió ayer en candidato a ser cedido. «Entre esta semana y la que viene veremos cuál es su futuro», dijo Gaizka Garitano al acabar el partido. «Tenemos cuatro delanteros y uno de ellos saldrá», añadió el entrenador. Williams y Aduriz son intocables. La pugna es entre Kodro y Villalibre. «Todavía están peleando». El reparto de minutos apunta a que el bosnio parte con ventaja. Ha disputado 75 minutos, y estará mañana con el plan A en Londres, por 40 del gernikarra. Kodro, además, tiene la impresión de que seguirá.

El técnico no quiso confirmar que ha pedido a Íñigo Vicente ir cedido. Se escudó en que «ya se comunicará a medida que vaya saliendo la gente y estamos hablando internamente. No quiero decir nada porque cuando dices que un jugador va a salir igual no sale por lo que sea, es mejor comunicarlo cuando se produzca». Eso sí, admitió preguntado por el mismo futbolista que «los que vemos que no van a ser protagonistas aquí lo lógico es que busquen rodaje en otra categoría. Para tenerles en el número 24 en la plantilla, prefiero que se rueden y no tener a un joven sin jugar».

El entrenador rojiblanco admitió que su equipo no estuvo bien. «Hemos estado un poco espesos, algo que ya preveíamos porque en los últimos días hemos acumulado mucha carga de trabajo». Y añadió que «en pretemporada no preparamos los partidos para ganarlos sino para rodarnos y preparar cosas».

«La lesión está olvidada»

Una de las buenas noticias de la noche fue el regreso de Íñigo Martínez, que jugó sus primeros minutos de pretemporada tras sufrir una sorprendente lesión en las pruebas médicas. «Fue una lesión tonta, cosas que pasan. Ya está olvidada. Estoy bien. Llevo una semana entrenando con normalidad y espero estar en el primer partido de Liga», dijo tras jugar 57 minutos en Los Pajaritos. «No queríamos arriesgar, el plan era que jugara alrededor de 60 minutos», indicó Garitano.

El ondarrutarra pidió «empezar bien la campaña, que es lo que al final te hará estar arriba». «Tenemos un arranque complicado, pero aunque sea el Barcelona siempre le hemos puesto las cosas difíciles», zanjó el central.