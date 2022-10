Las cuentas del Athletic

Todos hemos escuchado al presidente, Jon Uriarte, al director general, Jon Berasategi, al tesorero, Guillermo Ruiz-Longarte, y todos estamos preocupados por el horizonte que pintan. Vienen a decir, más o menos, que la situación económica del Athletic es buena, pero puede dejar de serlo a medio plazo; que el club debe conseguir más ingresos si quiere seguir siendo sostenible, si no queremos que la caja del tesoro se vacíe en unos pocos años.

¿Pero es realmente esa la solución? Quién sabe. Los clubes de fútbol y las sociedades anónimas deportivas son, digámoslo, unas empresas muy atípicas. Es una falacia muy recurrente, la que de vez en cuando se dice, de que los futbolistas ganan millonadas porque son ellos los que generan ese dinero. Efectivamente, están para eso, para generarlo, pero en ninguna cabeza medianamente pensante cabe la idea de que una fábrica de tornillos que funcione razonablemente bien, destine bastante más del 90% de sus ingresos a pagar a sus trabajadores o a amortizar sus contrataciones, porque sería totalmente insostenible, y en el mundo del fútbol es lo que sucede. Viendo las gráficas expuestas de manera transparente por la junta directiva de cara a la Asamblea de compromisarios de este miércoles, se observa que, algunos años, el coste de la plantilla supera a los ingresos.

Es cierto que en épocas de crisis puede darse que cualquier empresa tenga que afrontar pérdidas porque las ventas no superan a los gastos, pero en compañías sólidas, suelen tratarse de problemas coyunturales. Entiendo poco de economía, pero basta una visita a internet para comprobar que, de media, en una empresa pequeña, los costes de personal suponen el 20% de sus gastos de explotación, en una mediana el 15% y en una grande, de más de 250 empleados, alrededor del 11%. Por supuesto, un club de fútbol no fabrica tornillos, y es una empresa peculiar, pero las leyes de la economía son iguales para todos.

Ningún sector económico ha tenido un incremento tan grande en los sueldos, y menos con una crisis económica por medio

Y no sé si tiene remedio lo que sucede ahora y lo que sucederá en los próximos años, porque está comprobado que el aumento de ingresos que han experimentado de forma exponencial los clubes de fútbol en la última década, no ha servido para fortalecer sus estructuras o convertirlos en compañías sólidas que además reporten beneficios a sus accionistas o sus socios. Los ingresos por derechos de televisión se han multiplicado, pero eso no ha contribuido en nada al equilibrio. Los clubes siguen haciendo malabares porque los salarios de los futbolistas y las minutas de los intermediarios son los que se han beneficiado de ese aumento demencial del dinero que cobra un club por dejar entrar a las cámaras, ahora incluso a los vestuarios que antiguamente eran sagrados.

Hace diez años, la media del salario bruto de un jugador del Athletic era de 2,2 millones de euros; ahora es de 4,64 millones

Hace diez años, la media del salario bruto de un jugador del Athletic era de 2,2 millones de euros; ahora es de 4,64 millones. Ningún sector económico ha tenido un incremento tan grande en los sueldos, y menos con una crisis económica por medio. Si alguien iba al mercado a por un futbolista de clase media, le podía costar un millón de euros y ahora cuesta cinco, que tal vez no los vale, y el representante engorda el bolsillo, y el futbolista también, que no lo critico, porque cobra lo que le ofrecen, que es lo que haría cualquier mortal. No vayamos a ser cínicos y decir que rechazaríamos ganar el triple de lo que ganamos. Los futbolistas de elite siempre se han embolsado un buen salario, aunque hace cinco décadas les servía para montar un negocio y ponerse a trabajar en él, la vida del futbolista es corta, decían con razón, y ahora, si administran su patrimonio con cabeza, les puede servir para no volver a dar un palo al agua hasta los restos.

El problema es la espiral demencial en la que está metida el fútbol, y a la que el Athletic, además por sus peculiares características, no puede ser ajeno, y lo peor es que hace años se habla de que todo esto estallará algún día, pero no llega ese día, por lo que se ve, y las palancas, y los fondos, y toda esa ingeniería económica sigue permitiendo que sea así. Yo, la verdad, no le veo remedio fácil.