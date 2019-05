Las cuentas del Athletic contra el Sevilla Joaquín Caparrós, último obstáculo del Athletic para ir a Europa. / EP El Athletic necesita puntuar en el campo del conjunto andaluz para sellar Europa, y una victoria le dejaría sexto y libre de las previas ROBERT BASIC Domingo, 12 mayo 2019, 22:31

Todo se va a decidir en la última jornada. El Athletic hizo este domingo los deberes contra el Celta y ahora dispondrá de cinco días para recuperar, entrenar, afilar la mirada e ir al Sánchez Pizjuán por su milagro. Los rojiblancos se ganaron la posibilidad de entrar en Europa por la puerta grande con el sudor de su frente tras un inicio de campaña ruinoso y que les dejó en los puestos de descenso a comienzos de diciembre. «Si me convencen de que otro puede enderezar esto, le dejaré mi sitio», dijo Eduardo Berizzo tras aquel naufragio ante el Levante que le costó el puesto. Gaizka Garitano cogió el timón de una nave a la deriva y ya la ha llevado a buen puerto, pero quiere más; él y sus jugadores. El último escollo es el Sevilla de Joaquín Caparrós, un equipo ante el que los bilbaínos deben puntuar si no quieren depender de nadie para sellar su presencia en las competiciones continentales. Y si ganan, si regresan a casa con los tres puntos, terminarían sextos y sin previas una campaña en la que pasarían del pánico al éxtasis. Lo dicho, un milagro.

El Athletic desmontó en un pispás a un hibernante Celta, que se jugaba la vida y andaba como un alma en pena por el césped de San Mamés. Raúl García y Williams zarandearon y tiraron al suelo a las sombras celestes, que acabaron festejando la victoria del Levante en Girona porque les daba la salvación virtual. El caso es que los rojiblancos presentaron una vez más sus credenciales europeas, que no pudieron ser oficializadas por los triunfos de la Real Sociedad y el Espanyol. Los donostiarras dieron buena cuenta de un Real Madrid de vacaciones hace tiempo (3-1), mientras que los 'pericos' volaron alto en Butarque con las alas de Borja Iglesias, que firmó un doblete (0-2). Estos dos equipos, que se enfrentarán entre sí en la última jornada, estarán muy atentos a los acontecimientos en el Pizjuán porque saben que una derrota de los bilbaínos les permitiría soñar con un puesto continental en el caso de sumar los tres puntos.

Pero el Athletic es el dueño de su destino y depende de sí mismo para acomodarse incluso en el sexto escalón liguero y poner así un broche de oro a una remontada memorable. Al terminar la jornada 14, los rojiblancos estaban en el descenso y a 16 puntos del Sevilla, entonces segundo, solo superado por el Barcelona. Ahora la brecha es de apenas tres y si la suturan con un triunfo adelantarían a la agotada tropa de Caparrós, que, curiosamente, concluyó la pasada Liga en el séptimo lugar y tuvo que jugar tres previas que le resultaron carísimas. Es justo lo que pretenden evitar los hombres de Garitano y asegurarse un verano sin tantas eliminatorias, que condicionarían su preparación y también el desarrollo del curso.

El Sevilla echará el resto

Así que el Sevilla sabe muy bien lo que significa quedar séptimo -el equipo se fundió en la segunda parte del campeonato y hasta Machín fue despedido- y se partirá el alma para perder de vista esta posición. Además, apurará sus escasas posibilidades de quedar cuarto y en la Champions. Para ello debería ganar al Athletic y esperar que fallen Valencia y Getafe. Como mal menor, lo que no deja de ser una opción más realista, le bastaría con un empate para mantenerse sexto y entrar directamente en la fase de grupos de la Europa League. Esta ecuación también daría el salvoconducto internacional a los bilbaínos, pero con el asterisco de las tres previas.

Tanto el Athletic como el Sevilla dependen de sí mismos para procurarse un verano tranquilo. Un as en la manga del que no disponen la Real y el Espanyol, que sin esperarlo se ven con la posibilidad de acabar séptimos. Pero dependen de los vizcaínos, que buscarán su milagro en un campo en el que solo han ganado una vez en las últimas 21 visitas ligueras. Eso sí, tras lo vivido saben que no hay nada imposible.