Este cuento se acabó

A falta de un mes para que acabe la Liga solo nos queda preguntarnos de qué vamos a hablar durante todo este tiempo. De las posibilidades europeas no, definitivamente. Exigiría un ejercicio de fe solo apto para crédulos y una cosa es ser el más incondicional de los seguidores y otra, muy distinta, estar en la nómina de los santos inocentes. No faltará quien diga que cosas más raras se han visto en el fútbol, claro, pero a estas alturas, la llama de la ilusión es una cerilla encendida en medio de un aguacero.

El tema de la renovación de los estatutos también parece demasiado árido como para plantearlo en la barra del bar o ante la máquina de café de la oficina. Así que, al decepcionado seguidor rojiblanco que ayer ya empezó a expresar su opinión pitando en San Mamés, le queda hablar del tiempo o entrar de lleno en los dos únicos asuntos que ahora mismo parecen capaces de animar la conversación: el futuro del entrenador y las inminentes elecciones.

Para eso hemos quedado después de lo visto en la catedral. Y es que se hace muy cuesta arriba pretender que este Athletic tiene todavía alguna posibilidad de sacar algo en limpio de la temporada. La imagen que proyectó ante el Celta desarma cualquier intención de mantener la confianza en este equipo.

Uno empieza a pensar que lo que ha ocurrido es que entre todos hemos estado manteniendo una ficción que se ha venido abajo en cuanto ha llegado la hora de la verdad. Es como si nos hubiéramos estado contando un cuento que queríamos creer que era cierto y hasta nos llegamos a convencer en algún momento de que todo era realidad y no el fruto de nuestra imaginación.

Los datos son la mejor herramienta para el discernimiento. La que durante una fase de la temporada fue legendaria fortaleza defensiva del equipo, se ha quedado ahora en leyenda, como la del peligro del Athletic en el balón parado, que data de los tiempos de Goiko y Liceranzu, con Argote sirviendo con su zurda de seda.

Los cambios no corrigieron el desastre

La seriedad defensiva compensaba de alguna manera le inoperancia atacante, pero el cuento no se sostiene cuando el último partido en el que Simón no tuvo que recoger ningún balón de su portería se jugó el 20 de febrero, hace dos meses, aquel 4-0 a la Real. El Athletic ha encajado once goles en los siete partidos que ha disputado desde entonces, lo que le ha costado tres derrotas y dos empates, y ha marcado nueve tantos. Son números incompatibles con cualquier aspiración en la Liga más allá que la de tener un buen pasar.

A los habituales problemas en la creación se les sumaron ante un Celta que venía en horas bajas una flojera defensiva que propició el primer gol de Aspas, anticipándose a los dos centrales para culminar una jugada que el Athletic no supo resolver antes, y las prisas que estuvieron en el origen del segundo tanto.

Los rojiblancos completaron una primera parte lamentable que los cambios de Marcelino en el descanso no corrigieron. La decisión del míster sonó a reacción visceral ante lo que estaba viendo. Sustituir a Sancet y a Iñaki Williams por Villalibre y Nico Williams pareció una pataleta o una moneda lanzada al aire. Tampoco Vesga era el único responsable de lo que estaba ocurriendo en la zona de creación y la entrada de Zarraga no cambió nada.

El petardazo del Athletic fue de tal calibre que desmontó el ya de por sí endeble andamiaje en el que se pretendía soportar un final de temporada con algo que decir. Seguro que continuaremos oyendo voces reclamando que mientras hay vida hay esperanza y apelando a la razón última de las matemáticas para sostener la fe, que es creer en lo que no se ve, como nos enseñaron a los del plan antiguo y el catecismo. Pero a este Athletic no se le ve como un equipo aspirante a Europa se mire por donde se mire.