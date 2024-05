El agradecimiento de Dani García a Urrutia y Amorrortu

Bruno Vergara Jueves, 23 de mayo 2024, 13:51 | Actualizado 14:20h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Rodeado de toda la plantilla, Dani García, que hoy cumple 34 años, ha comunicado a sus compañeros que no continuará en el Athletic. En su despedida en Lezama, el centrocampista de Zumarraga ha tenido palabras de agradecimiento hacia Josu Urrutia, expresidente del club, y José María Amorrortu, director deportivo cuando fichó en 2018.

«Quiero dar las gracias a Josu Urrutia y José María Amorrortu por haber pensado en mí en cierto momento que yo ya pensaba que nunca iba a llegar y llegó», ha expresado el jugador, que termina contrato el 30 de junio.

Dani tampoco ha querido olvidarse de la afición rojiblanca. «Algunas veces lo he hecho mejor y otras peor, pero me he dejado todo por el Athletic en el campo y me han tratado con mucho respecto y cariño, y se lo agradezco», ha expresado.