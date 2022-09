Dani García: «No me perdonaría que cuando deje el fútbol dijeran que fui un mal suplente» Dani García, que ha perdido su rol de titular con Valverde, sigue peleando por un puesto en el once que le ha arrebatado su amigo Vesga: «Le deseo lo mejor, pero estoy con el cuchillo»

Sin contar con la pubalgia que le dejó en marzo en el dique seco, Dani García ya ha sido más veces suplente esta temporada que la anterior. Indiscutible para Marcelino, ha perdido su estatus de titular en el nuevo esquema de Valverde, que ha confiado hasta el momento en Mikel Vesga como único ancla de la medular rojiblanca. «A todos nos gusta jugar, pero tienes dos opciones. O intentar ganarte el puesto con ánimo o decir que el entrenador es muy malo y te tiene manía», ha afirmado este martes el de Zumarraga en rueda de prensa.

Haciendo uso de la madurez que le da la experiencia, el centrocampista ha querido ir más allá al explicar su actual situación. «No me perdonaría que cuando dejase el fútbol la gente que ha estado conmigo en el vestuario dijese que he sido un mal suplente». Consciente de su situación, habla en nombre del equipo al expresar que «lo importante es que los que jueguen den el nivel máximo y los que no, apretar para que los jueguen estén alerta. La competitividad es buena, siempre la ha habido en el Athletic».

En un vestuario como el del club rojiblanco, donde los movimientos de los últimos mercados de fichajes suelen ser escasos, los jugadores se conocen mucho y algunos comparten una relación que se extiende más allá de la rutina de los entrenamientos y partidos. Es el caso de Vesga y García. «Si la competencia la tengo con uno de mis mejores amigos... Imagínate. Le deseo lo mejor, pero estoy con el cuchillo. Todos queremos jugar, pero fuera es con el que paso más tiempo junto con el resto del grupo (en referencia a la banda de música 'Orsai' que forman junto a Lekue, De Marcos, Villalibre y Balenziaga)», ha explicado el guipuzcoano.

Valverde y Mendilibar

Dani García también se ha referido a su entrenador. «Ernesto (Valverde) siempre me ha dado su idea y ha sido muy noble conmigo. En todo momento lo he aceptado y creo que cuando me ha tocado he estado al buen nivel de Mikel (Vesga). Me pide cosas diferentes a Marcelino. Al jugar con un único pivote, tienes más peso con el balón y dar salida al equipo», ha desarrollado. El rojiblanco encuentra una similitud entre Txingurri y Mendilibar, su gran valedor en el Eibar. «Me recuerda a Mendi. Lleva el día a día con normalidad y buen ambiente. Los que ya le conocían nos habían hablado muy bien de él y ahora desde dentro puedo decirlo yo también».