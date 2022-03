Dani García, baja indefinida por una pubalgia

Dani García (Zumarraga, 31 años) sufre una pubalgia que le convierte en baja indefinida. Se trata de una ausencia sensible para Marcelino García Toral en el centro del campo del Athletic, debido a que el medio es uno de los futbolistas más empleados por el técnico de Careñes. De hecho, es el quinto jugador con más minutos en la Liga. «Ha comenzado un proceso de readaptación funcional y tratamiento específico para intentar solucionar un cuadro de pubalgia que viene padeciendo en las últimas semanas. Dicho proceso le mantendrá fuera de la dinámica del equipo», ha informado el club este jueves al mediodía.

Renovado hasta 2024 hace unas semanas, Dani García ya se perdió el encuentro del lunes contra el Levante. Fue suplente, a la espera de una oportunidad en un centro del campo que formaron Vesga y Vencedor. Al final, no jugó. Y ahora el Athletic desvela que padece este problema médico.

En principio, los servicios médicos del club parecen haber apostado por un tratamiento conservador, por cuidar esa zona del cuerpo, para evitar el paso por el quirófano. Sin embargo, como ya ocurrió con Yuri Berchiche, lo habitual es que este tipo de dolencias acaben con una intervención quirúrgica. El lateral izquierdo trató de regatear el bísturi, pero al final fue operado en verano, cuando ya había comenzado la pretemporada, para enfado del preparador asturiano. «Este tema no lo entiendo. Como no lo entiendo, prefiero opinar poco. Pero no me gusta que un jugador desde abril no haya jugado más –desde la segunda final de Copa– y que ahora, después de iniciada la pretemporada, se tenga que operar. Desde el desconocimiento, la lógica me dice que debíamos de haber actuado de otra manera», reprochó en la pretemporada suiza.

Ahora, la meta es que Dani García evite el quirófano. Por eso, ha parado, para recuperarse. Esto deja a Marcelino con tres centrocampistas: Vencedor, Vesga y Zarraga. Y en la recamara un jugador como Petxarroman, que ya ha sido utilizado en esa posición del campo.