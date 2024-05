Dani García: «El club quería que esperase y he decidido no esperar» El centrocampista revela que renunció a una despedida en San Mamés para no «quitar protagonismo a Muniain y Raúl García»

Dani García se despidió del Athletic como titular, un reconocimiento que le dio Ernesto Valverde en el último encuentro de la temporada. El de Zumarraga reconoció al término del duelo ante el Rayo haber vivido unas semanas con «un nudo en el estómago» porque debía tomar la decisión de si seguir o no en el Athletic.

En su intervención, Dani García no tuvo problemas en explicar cómo fueron sido las conversaciones con el Athletic de cara a resolver su futuro. «El club quería que esperase y he decidido no esperar. Aparte de que no tengo tantos minutos como esperaba, me viene bien un cambio de aires tanto a mi como a mi familia», que aumentará en dos semanas con una niña.

El centrocampista no dudó en señalar que «igual lo he hecho mal» al gestionar su adiós, «porque el club me quería hacer una despedida en San Mamés el domingo pasado» tras el partido ante el Sevilla. De hecho, desde el Athletic se le pidió que comunicara su decisión antes de ese duelo para incluirle en el grupo de jugadores a recibir el reconocimiento de los hinchas. «Es algo que tengo que agradecer, pero no quería quitar protagonismo a Muniain y Raúl García y decidí esperar a la semana siguiente, aunque la decisión ya la tenía tomada», reconoció el centrocampista de Zumarraga. No se arrepiente. «No necesito ningún homenaje en San mames para saber que la gente me quiere y me respeta», sentenció.

Dani busca ahora un futuro lejos del Athletic, al que llegó hace seis años con el objetivo de jugar en Europa y que abandona sin cumplir ese sueño. Su «gran amigo» y exentrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, lo quiere en el Olympiakos griego. El Valencia y el Monterrey mexicano también le han sondeado. «Hay cosas, pero no tengo nada decidido. La pelea está en decidir si sigo en la Liga o me voy fuera».

También explicó que solicitó en enero al Athletic no hablar para los medios. «Dije que no quería hacer entrevistas porque muchas veces digo verdades y no quería dejar mal a nadie, ni del club ni a Mikel (González) porque me han tratado con mucho cariño y me los llevo en el corazón», dijo.