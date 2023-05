Dani García: «Si no se consigue Europa es porque no hemos dado el nivel futbolístico» «Es mejor aceptar las críticas que poner excusas que no valen para nada», dice el centrocampista del Athletic

Dani García no ha puesto paños calientes a la crisis de resultados del equipo, con un punto de los doce últimos sumados. El Athletic ha dicho adiós a la Liga Europa y está por detrás del Girona en la lucha por la Conference League. «Si no se consigue Europa es porque no hemos dado el nivel futbolístico que deberíamos dar», ha zanjado el centrocampista en Lezama.

El de Zumarraga ha defendido la entrega del vestuario. «No va a ser ni por ganas ni por dejarse todo en el campo, que es lo que hacemos siempre», ha mantenido. La norma en el fútbol es que los vestuarios reciban con mala cara las críticas que llegan desde fuera. Dani García, sin embargo, advierte que los jugadores no pueden quejarse por este escenario. «Si de cuatro partidos no ganas ninguno, es normal que te caigan críticas y hay que aceptarlo. Si no has dado el nivel estos últimos partidos, es mejor verlo y aceptarlo que poner excusas que no valen para nada». El jugador mantiene que «si no queremos que se hable de fracaso tenemos que dar un golpe en los partidos que quedan».