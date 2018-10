Dani García: «En Ipurua tenemos que ser nosotros más que nunca» Dani García, en un partido. / Fernando Gómez El medio ha jugado seis temporadas en el Eibar y alerta de que el Athletic no debe modificar su estilo si piensa sacar algo positivo del feudo armero ROBERT BASIC Miércoles, 17 octubre 2018, 14:26

Dani García estuvo el fin de semana con Anaitz Arbilla. Dos amigos juntos de nuevo que hablaron de todo menos del derbi. «Nos respetamos», ha comentado el mediocentro en la mañana de este miércoles en Lezama, donde ha repasado la actualidad rojiblanca y ha hablado del regreso a la que ha sido su casa durante seis largas e inolvidables temporadas. Con el Eibar jugó en Segunda B, subió a Segunda y también a Primera, un carrusel de vivencias y emociones que ha fraguado relaciones irrompibles y vínculos a prueba de balas, que piensa dejar a buen recaudo antes de pisar la hierba de Ipurua con la camiseta del Athletic y el irrefrenable deseo de sumar los tres puntos. «He estado con más ansiedad la semana en la que perdimos contra la Real Sociedad que ahora», ha contestado cuando se le ha preguntado por el carácter extraordinario del compromiso. Sabe cómo piensa y respira el rival al que se va a enfrentar, lo que está diciendo y haciendo estos días José Luis Mendilibar, por lo que lanza un mensaje contundente de cara al choque del domingo: «Tenemos que ser nosotros mismos más que nunca».

No lo dice por decir el hombre que disputó 218 encuentros con los armeros y vio pasar muchos rivales por el campo guipuzcoano, donde modificar el estilo propio con el objetivo de ajustarse al ajeno -en este caso al de los armeros- es un error. «Ellos intentarán hacer su partido y nosotros debemos ser el equipo que somos, pero con más acierto de cara al gol. Nadie está acostumbrado a jugar en el Ipurua como el Eibar y por eso tenemos que ser nosotros mismos», ha advertido el medio, convencido de que la adhesión a la forma de competir que propone Eduardo Berizzo será fundamental para conservar la identidad rojiblanca y aumentar las posibilidades de victoria. El Athletic solo ha logrado una en lo que va de Liga -frente al Leganés-, pero Dani García ladea la cabeza cuando ve los números encima de la mesa. «Tenemos menos puntos de los que deberíamos tener», ha subrayado, no sin antes recordar que dos resultados positivos seguidos «te colocan en una posición más tranquila en la tabla». Y es justo lo que persigue ahora el equipo.

El mediocentro, uno de los fijos en el esquema del 'Toto', admite la que posesión no se ha traducido en una mayor cantidad de ocasiones y goles, pero no piensa desviarse del camino marcado y señalado por el hombre que les dirige desde la banda. «No estamos creando las oportunidades que debiéramos si tenemos el cuenta el tiempo que pasamos con el balón. Esperemos que los delanteros acierten este domingo. En mi opinión -ha remarcado- son rachas». En su caso particular, sabe que deberá hacer un trabajo extra para no verse superado por los acontecimientos y la carga del pasado. «Aguantaré los sentimientos todo lo que pueda e intentaré no relacionarme con nadie. Luego hablaré con quien tenga que hablar. Allí hay gente con la que me voy de vacaciones, con la que quedo para comer, pero en el terreno de juego solo quiero ganar. Todo el mundo quiere ganar».

Ideas claras

El hecho de que el Athletic solo haya ganado un partido de los siete disputados no le quita el sueño al de Zumarraga, aunque destila cierta dosis de preocupación que espera despejar en breve. «Estamos a gusto y entrenando bien. El trabajo está ahí y se nos ve contentos. Lo único es que los resultados no reflejan todo lo que hacemos, pero acabará notándose», ha prometido el guipuzcoano, quien está convencido de que los rojiblancos van por buen camino. «Hemos jugado contra grandes equipos como el Real Madrid y el Barcelona y no nos han hecho muchas ocasiones. Si no hubiésemos tenido fallos tontos (en defensa), igual hubiéramos quedado 0-0... pero hay que jugar atrevidos».

Preguntado por Mendilibar, Dani García ha asegurado que no se fija en lo que hace el rival, sino que se preocupa exclusivamente de sus hombres. «No está excitado de una manera especial ante el Athletic, aunque siempre está excitado», ha soltado con una sonrisa.

El medio ha defendido el estilo y la forma de hacer de Berizzo y ha reconocido que al principio ha costado asimilar sus conceptos, sobre todo los defensivos. Ahora bien, los tienen ya perfectamente integrados y arriba están encantados con la propuesta del argentino. «Todo el mundo quiere jugar como jugamos nosotros y nos felicitan», ha manifestado en alusión a los adversarios. Eso sí, sabe que la reacción no puede demorarse más y que urge arreglar los números y la situación en la tabla. Queremos este Athletic, pero con puntos. La felicidad o la tristeza la dan los puntos», ha concluido Dani García.