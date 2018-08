Dani García: «En la portería hay mucho nivel, hay que estar tranquilos» Dani García. / EFE «Los que estamos tenemos que sacar esto adelante», destaca el de Zumarraga JUAN PABLO MARTÍN Jueves, 9 agosto 2018, 14:32

El vestuario del Athletic ha asimilado ya la marcha de Kepa Arrizabalaga. Dani García ha reconocido en rueda de prensa que los jugadores están pensando ya «en los dos próximos partidos del fin de semana y en el inicio de la Liga», por lo que no hay tiempo para mirar a otras cosas. El de Zumarraga admite que el guardameta de Ondarroa era un jugador «importante», pero desde que aterrizó en Lezama ha podido constatar que los tres palos están bien cubiertos. «Me sorprendieron todos los porteros, tanto los que están como los de la cantera. En la portería hay mucho nivel, por lo que hay que estar tranquilos».

¿Le parece extraño a un recién llegado que alguien como Kepa, que ha mamado Lezama desde pequeño, se haya querido marchar? El centrocampista ha señalado que no cuenta con argumentos suficientes para explicar las razones del la salida del portero: «Le conozco desde hace poco y no me puedo meter en sus decisiones. Yo estoy aquí más contento de lo que esperaba. El vestuario es mejor todavía de lo que pensaba. Somos los que estamos los que tenemos que sacar esto adelante».

Sin embargo, ha reconocido que el nuevo cancerbero del Chelsea se había despedido de la plantilla a pesar de que toda la operación fue muy rápida. «Fuera del fútbol es una gran persona. Le deseamos todos que le vaya lo mejor posible y le seguiremos desde aquí».

Desde su punto de vista, Kepa no tiene que dar ninguna explicación por su marcha a la plantilla. «Yo cuando vine del Eibar a aquí tampoco lo hice. Me entendieron los que me tenían que entender y los que no son cosas del fútbol. Cada uno apuesta por lo que quiere. Pero lo importante es que aunque se haya ido hay grandes porteros en el Athletic».