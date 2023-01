Dani García: «No nos podemos escudar en decisiones arbitrales, hay que hacer autocrítica»

Dani García ha mostrado hoy en público las ganas que tiene el Athletic de volver a alzar una Copa, un torneo que se resiste al equipo desde que lo levantó por última vez en 1984 y que ha supuesto duras frustraciones como las cinco finales perdidas desde 2009 y las semifinales del pasado curso ante el Valencia. «Es un torneo que nos motiva muchísimo, que hemos estado cerca de ganar tres años seguidos y queremos hacerlo este año».

El Espanyol es el primer rival de Primera en el torneo. «Vi el partido que ganaron en Getafe (1-2) y la verdad es que arriba tienen mucha pólvora. Braithwaite, Joselu y Puado te pueden hacer mucho daño. Cada vez que se equivocó el Getafe, lo aprovecharon para hacer gol. Supongo que será un partido en que creo que llevaremos el peso del partido. Conociendo a su entrenador (Diego Martínez) intentarán hacer un partido largo. Defensivamente son muy fuertes y replegarán para salir a la contra», indicó el mediocentro rojiblanco.

El Athletic aún se lame las heridas de Anoeta. «Tanto en televisión como en directo no me parece penalti. No nos podemos escudar en decisiones arbitrales, hay que hacer autocrítica, en ver qué pudimos hacer mejor y seguir como hasta ahora porque creo que el equipo está muy bien», señaló.

Llegado el momento de la autocrítica, el de Zumarraga indicó que «aunque dimos siempre la cara nos faltó más presencia a la hora de presionar y un poco más de protagonismo con balón. Pudimos dar un poquito más en los dos aspectos, ser un poco más agresivos tanto con balón como sin balón».