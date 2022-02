Dani García renueva con el Athletic por dos temporadas

Dani García (Zumarraga, en mayo cumple 32 años) ha renovado por el Athletic por dos campañas. De esta forma, el mediocentro, que acababa contrato a final de curso, prolonga su relación con el club hasta el 30 de junio de 2024. El guipuzcoano es una pieza fundamental para Marcelino García Toral, al punto de que se trata del segundo jugador con más minutos esta campaña, 2.193, sólo superado por Iñaki Williams. Además, es junto a Muniain, el rojiblanco con más titularidades esta campaña, 26.

Las negociaciones han sido rápidas. El club citó al agente del jugador a principios de mes. En Lezama se valoró ofrecerle un año con otro opcional pese a que el de Zumarraga tenía alguna propuesta de tres años de contrato fuera. Reclamaba al menos un acuerdo por dos cursos que finalmente se ha sellado. Dani García cumple su cuarta campaña en el Athletic, al que llegó libre tras finalizar su contrato con el Eibar. Titular con todos los técnicos que ha tenido en el club, ha disputado 137 partidos con la camiseta rojiblanca.

Marcelino ha sido uno de los grandes valedores de la renovación del guipuzcoano. «Es un futbolista que aporta muchas cosas cada día: ambición, concentración, esfuerzo, equilibrio... juego. Ahora mismo es un jugador muy importante para el Athletic. No lo digo yo, lo dicen sus números y su participación. Sabe competir, siempre es positivo y es un currante. ¿Qué debe hacer el Athletic? Lo que la dirección deportiva decida. Si me preguntas mi opinión... creo que ya te he contestado», dijo cuando en noviembre se le preguntó por la continuidad de Dani García. El asturiano no tiene dudas: en su centro del campo juegan Dani García y otro. Al igual que ocurrió en la renovación de Vivian, Ibaigane no ha comunicado el importe de su cláusula de rescisión, que la tiene.