El soldado De Marcos renueva hasta 2024 con el Athletic

Óscar de Marcos jamás olvidará el día en el que entró en el hotel de concentración del Athletic en Isla Canela como nuevo jugador rojiblanco. Era el 13 de julio de 2009 y tenía apenas 20 años, una cara de susto que delataba su palpable estado de nerviosismo y unas ganas de desaparecer y de refugiarse en su habitación para ordenar sus pensamientos y encontrar algo de paz. Vestía un polo amarillo, unas bermudas grises a cuadros y arrastraba una pequeña maleta azul, todavía con la etiqueta del vuelo que le trajo a Sevilla. Fue recibido por Joaquín Caparrós, quien se acercó para estrecharle la mano, darle una carantoña y desearle lo mejor. El alavés atendió a los medios de comunicación y no paraba de repetir: «Pero yo vengo al Bilbao Athletic, ¿eh?». 490 partidos y casi 14 años después, aquel chaval muerto de miedo se ha convertido en un peso pesado del vestuario que acaba de renovar hasta 2024 sin cláusula.

El club lo ha hecho oficial este martes en sus redes sociales. «Nunca sabes cuál es el momento de acabar, pero me he encontrado bien, he participado mucho y creo que con un buen rendimiento», se sincera el jugador en los medios oficiales del Athletic. De Marcos admite que ha tenido dudas. «Quizás demasiadas, pero deportivamente menos que en años anteriores. Creo que he podido dar un buen rendimiento».

En abril de 2022, también poco después de su cumpleaños, el club y el lateral anunciaron su renovación por una temporada. «Soy feliz en el Athletic. Es un año más para seguir aportando todo lo que tengo en el campo y también en el vestuario. He analizado muchas cosas y pensado lo que creía necesario para tomar la decisión correcta», argumentó el de Laguardia, quien en el próximo curso superará la barrera de los 500 partidos, algo que solo han logrado seis futbolistas en los 125 años de historia rojiblanca. Continuará así en un vestuario en el que su voz se tiene en cuenta y al cargo de los más jóvenes, que tienen un espejo en el que mirarse.

Ampliar

Porque resulta casi imposible pillar a De Marcos malhumorado. Es un tipo que sonríe a la vida y que ha cambiado lo justo desde que canjeó el anonimato por la fama y las luces de Primera. Conserva los amigos de su pueblo, Laguardia, la familia figura en lo más alto de su lista de prioridades y también tiene un marcado carácter solidario que le ha hecho colaborar con varias ONG. Tanto es así que han sido muchos los veranos en los que ha dedicado parte de sus vacaciones a viajar por el mundo y a echar una mano a los más necesitados, además de formar parte del grupo Orsai con el que acaba de grabar una canción dedicada a niños con cáncer. Durante años, sin que se supiera, iba al hospital para estar con los más pequeños.

🎙️ #DeMarcos2024



"Agradezco al Club la discreción y la paciencia con la que ha tratado mi renovación"



"Nunca sabes cuál es el momento de acabar, pero me he encontrado bien, he participado mucho y creo que con un buen rendimiento" #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/JGGKUdvTJf — Athletic Club (@AthleticClub) May 23, 2023

De Marcos fue fichado como delantero por 360.000 euros. Es lo que pagó Ibaigane al Alavés por un chaval que, en principio, iba a integrarse en la estructura del filial. Solo disuputó un partido con el Bilbao Athletic porque le reclamó Joaquín Caparrós y ya no volvió a bajar nunca más. Ha llovido desde entonces. 14 temporadas y 496 partidos figuran en la hoja de servicios del defensa, quien ha ganado dos Supercopas, jugado la Champions y siete finales entre Copa, Supercopa y Europa League.

Dejarse los huevos

De vuelta a sus orígenes rojiblancos, el alavés no acababa de romper del todo con Caparrós y su presencia en el once era irregular e intermitente. El estallido se produjo bajo el mando de Marcelo Bielsa, quien le convirtió en mediapunta y le dio toda la confianza del mundo. En el primer año del argentino jugó 56 partidos y dos finales e hizo gala de un extraordinario despliegue físico. Si el 71% de la superficie de la Tierra está cubierto del agua el resto lo ocupaba Óscar de Marcos, quien abarcaba todos los espacios. Se entregaba al límite y una de las pruebas que mejor describen su forma de ser y el compromiso que tiene con su profesión y el Athletic se produjo el 17 de diciembre de 2011 contra el Zaragoza.

Aquel día lo recuerda muy bien David López, quien compartió vestuario con el de Laguardia durante tres temporadas. «Fue algo chocante y divertido. Óscar entró en el vestuario al descanso y dijo: 'Me molestan los huevos'. Nosotros no sabíamos nada, solo los fisios. Fue tremendo lo que tenía ahí abajo. Marcelo (Bielsa) no sabía ni por dónde meterse y estaba blanco, a punto de desmayarse. Lo normal hubiese sido llevarle al hospital, pero él se negaba. «Que no, que no, que yo quiero seguir jugando». Lo hizo durante 45 minutos con un «desgarro de uretra distal y tres heridas inciso-contusas en región inguino-escrotal», producto de una salvaje entrada del zaragocista Paredes que ni siquiera fue merecedora de una amarilla. Cuando terminó el encuentro fue a ver a los médicos, que le reconstruyeron la zona y le aplicaron una sutura quirúrgica. Estuvo ingresado durante un par de días.

Ampliar Una de sus actuaciones más recordadas. Su gol al Manchester United en Old Trafford en la Europa League de 2012. EC

A nadie le sorprende que vaya a jugar dentro de nada su partido número 500 con la camiseta del Athletic, cifra que solo superan Iribar (614), Txetxu Rojo (541), Muniain (530), Etxeberria (514), Iraola (510) y Susaeta (507). Y no tardará en alcanzar y en pasar a estos tres últimos, ya a tiro de piedra. Solo una lesión importante o un bajón físico impedirían al de Laguardia seguir haciendo historia en el club al que llegó en verano de 2009. De momento, dispondrá de una temporada más en la que volverá a trabajar como lo hace desde el primer día. Padre de familia y referente para muchos jóvenes en el vestuario y en Lezama, De Marcos seguirá escribiendo capítulos en el libro de historia del Athletic.