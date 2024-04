Decenas de aficionados del Athletic desafían a la lluvia para ver a los jugadores a su llegada a Lezama

Silvia Osorio Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Domingo, 7 de abril 2024, 17:10 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Caían chuzos de punta, pero no ha importado. Decenas de seguidores del Athletic han desafiado a la lluvia y se han presentado este domingo en Lezama para recibir a los campeones y felicitarles por la hazaña conseguida. Cómo no, querían ver la Copa. Ese título tan soñado con el que el conjunto rojiblanco recupera los galones perdidos y que surcará este jueves a bordo de la gabarra las aguas de una ría que estará totalmente abarrotada. Pero no ha sido posible.

La Copa no se volverá a ver hasta el día de la gran celebración, que se antoja inimaginable. La conquista de la Copa del Rey ante el Mallorca nada menos que 40 años después ha devuelto la ilusión a la hinchada vizcaína poco acostumbrada a las alegrías en los últimos años. En la afición athleticzale se ha desatado la euforia y varios grupos de aficionados no han querido esperar al jueves y han acudido a las instalaciones de la factoría rojiblanca. La asistencia no ha sido masiva: hay cansancio tras la intensa jornada de ayer y el tiempo tampoco ha acompañado. A pesar del fresco y el chaparrón que ha caído, algunas decenas de hinchas han aguantado de forma estoica hasta la llegada del autobús del primer equipo, que ha entrado en Lezama sobre las 14.30 horas procedente del aeropuerto de Loiu. «¡Queremos ver la Copa!», exclamaban varios aficionados. Noticias relacionadas Complicada vuelta en las carreteras: grandes atascos a la altura de Extremadura Alain Mateos Bizkaia amanece en una nube: «Hoy todo es amor» Carlos Benito Aficionados se acercan a la gabarra para fotografiarse con ella Juanma Mallo Se han tenido que conformar con felicitar en persona a Valverde y Galarreta, los únicos que han salido a saludar a la afición. La primera plantilla y el cuerpo técnico han permanecido un rato en el interior de las instalaciones y alrededor de una hora después han salido en sus vehículos. La mayoría no se han parado, salvo el míster y el centrocampista guipuzcoano, que se han sacado fotos y han firmado algunos autógrafos a los aficionados. «Estamos súper contentos y muy agradecidos por todo», ha comentado el técnico rojiblanco visiblemente emocionado.