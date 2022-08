Yeray fue el encargado de dar la cara tras el empate sin goles cosechado por el Athletic en el estreno liguero ante el Mallorca. Todo estaba preparado: la nueva grada de animación, los 500 partidos del capitán Muniain... pero faltó lo de siempre: el acierto de cara a puerta. «Tienen que llegar los goles porque los puntos se nos quedan aquí», lamentó el de Barakaldo.

«Más que decepcionados nos vamos un poco tristes. Al final lo intentas y no lo consigues, pero creo que el partido ha sido bueno en todos los aspectos. Hemos tenido llegadas, les hemos hecho mucho daño con el balón y ellos no han estado cómodos». Yeray sacó pecho por el buen desempeño defensivo del conjunto de Ernesto Valverde. «Prácticamente no han tenido ocasiones más que por errores nuestros que tenemos que corregir», lanzó el central rojiblanco.

17 tiros, cinco de ellos entre los tres palos, disparó el Athletic a la portería de Pedrag Rajkovic, héroe bermellón. «Alguno por estadística tiene que entrar pero no ha sido así. Es una pena, pero la satisfacción de ver jugar a mi equipo de esta manera es muy grande», explicó Yeray, que inició su intervención deshaciéndose en elogios hacia Iker Muniain. «Para los chavales que vienen de abajo verle cumplir 500 partidos es algo con lo que soñar».