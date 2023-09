La defensa de las jugadas a balón parado se convierte en el punto débil

Volvió el Athletic débil cuando tiene que defender jugadas de estrategia, una cuestión que va cogiendo aspecto de problema. El de Le Normand es el tercer tanto que ceden los rojiblancos este curso a balón parado. Antes que el central de la Real Sociedad perforaron en situaciones similares la portería de Unai Simón el madridista Bellingham y Gastón del Getafe. Los de Valverde han cedido este curso nueve dianas. Pues bien, un 33,3% de ellas llegan por la vía de situaciones a balón parado. Cuestionado si esta situación le preocupa, Valverde respondió con un lacónico «no». «Más que nada porque no ha sido un gol directo», añadió.

El entrenador apeló al infortunio. «Ha sido un rebote», dijo en dos ocasiones a los periodistas. «Era una jugada difícil de despejar», excusó. Yeray se agarró al mismo argumento tras su primera titularidad de la campaña. Eso sí, no puso paños calientes. «Cuando te meten 3-0 no puedes decir que no sea un triunfo merecido. Han estado muy efectivos y nosotros no hemos estado tan bien», resumió.

En San Sebastián se puede apelar al infortunio. El balón pegó primero en el cuerpo de Yeray y rebotó en Berchiche antes de dejar a Le Normand con la opción de disparar a bocajarro. Pero la suma de situaciones indican que estamos ante un problema.

El Athletic fue un equipo que el pasado curso se mostró excelente en la defensa a balón parado, pero en este hace aguas. La falta de contundencia en esas situaciones provoca disgustos como el de San Sebastián. Esa diana del hispano-francés Le Normand era la primera que los de Valverde encajaban como visitantes este curso. Llegó en el minuto 300 de sus duelos fuera.

A cambio, los rojiblancos no asustan en estrategia. Han metido un gol a balón parado, al Getafe, pero fue en otro tipo de jugada, un potente disparo indirecto de Berchiche que sorprendió al portero del Getafe.

La remontada imposible

El Athletic llegó al descanso por detrás y es como si le obligas a saltar desde un rascacielos. Había perdido 18 de los 19 encuentros en los que llegó por detrás al marcador. Williams rozó el empate, pero el japonés Kubo sentenció con el 2-0 para alegría del par de periodistas compatriotas que narran sus éxitos a su país.

Oyarzabal puso el último clavo del ataud rojiblanco. No vive sus mejores momentos y este sábado salió en la segunda parte, pero el Athletic siempre está en su punto de mira. Le ha marcado ya siete goles, los mismos que Nihat. Sólo le superan Uralde (8) y Satrustegi (14).

Otra decepción. De las que duelen porque hacía mucho que no se vivía una superioridad tan incontestable en Anoeta y por cómo llegaba el Athletic. El derbi vasco es la gran fiesta deportiva que Euskadi exporta al mundo porque ofrece la singularidad de que las aficiones confraternizan en un choque de máxima rivalidad. El de este sábado tenía además mucho de punto reivindicativo para los rojiblancos. La Real le discute su hegemonía en el territorio. Ya son cuatro años por delante en la Liga y además le ganó la final de Copa de La Cartuja.

Los bilbaínos llevaban trece derbis sin llegar por encima en la tabla. Desde el primero del curso 2016-17. Y anoche se presentaron dos puntos arriba y dispuestos a demostrar que no estamos ante un cambio de ciclo, sino solamente ante un racha puntual.

Pero la noche le dejó por debajo en la tabla y con una dolorosa derrota a cuestas. Desde hace 23 años, no caían por tres de diferencia en San Sebastián. Aquel duelo de 2000 acabó 4-1. Clemente entrenaba a los realistas y Luis Fernández a los bilbaínos. Y ya son siete derbis seguidos sin ganar en Anoeta.

Los hinchas rojiblancos sufrieron en silencio la tortura final de ver cómo la hinchada local dedicó el último cuarto de hora del derbi a hacer la ola, mostrar las pantallas de sus móviles y cantar 'La marcha de San Sebastián'.