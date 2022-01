El Barça aparta a Dembelé por negarse a renovar y no viaja a Bilbao para enfrentarse al Athletic en Copa Xavi había dado un ultimátum al jugador francés: «O renueva o se va»

La amenazas de Xavi han surtido efecto. Ousmane Dembelé no viajará a Bilbao para enfrentarse esta noche al Athletic en los octavos de final de Copa. El entrenador del Barcelona h abía amenazado al jugador francés con no contar con él si no renovaba su contrato por el club. Finalmente, el técnico ha cumplido su ultimátum y se ha quedado fuera