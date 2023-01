El derbi se globaliza

Cómo se vive el derbi vasco en Nueva Delhi? ¿Y en Bogotá o Pekín? La Liga ha aprovechado la ocasión de que Real y Athletic se ven las caras por primera vez esta temporada para invitar a una decena de periodistas extranjeros a presenciar el encuentro y trasladar sus experiencias a sus países de origen. Una iniciativa para expandir la marca de la Liga, pero también para dar a conocer la realidad de clubes como el guipuzcoano y vizcaíno con el pretexto del histórico enfrentamiento vasco.

Este colectivo de correponsales lleva desde el miércoles conociendo la idiosincrasia de las entidades vascas, no solo de Real y Athletic, también de Eibar, Alavés y Osasuna. Ha visitado San Mamés, el Reale Arena y El Sadar antes de la gran cita de hoy.

Uno de esos afortunados es Osama Shaap, redactor del medio indio NDTV. «Poder vivir este partido en persona va a ser una experiencia inolvidable», subraya, ya que considera que «la gente no se puede hacer a la idea del ambiente que se genera alrededor de este partido viéndolo desde la televisión».

Reconoce que «el fútbol es muy popular en India y la Liga es la competición más vista después de la Premier League, sobre todo por los años en los que se han enfrentado Messi y Cristiano Ronaldo». «Veo el derbi vasco todas las temporadas y creo que es uno de los partidos más competitivos que hay. Quizás no es el de mayor nivel, pero sí tiene un fuerte componente emocional que lo hace muy especial».

Osama no es el único periodista asiático. Paul, del medio chino Zhibo 8 y Yoshizumi Kusada, del japonés Sportsnavi, también esperan con ansias el choque de hoy. «La Real y el Athletic son los clubes más fuertes del País Vasco y espero un partido muy competitivo. Sé que el ambiente que se origina es muy grande», destaca el primero. También apunta que «me gusta Imanol Alguacil y la forma que hace jugar al equipo, de manera muy técnica».

Pendientes desde Japón

Yoshizumi, por su parte, señala que «los aficionados japoneses están muy entusiasmados con este partido porque lo va a jugar Take Kubo».

De Asia, a América. José Fernando Neira y Carlos Martínez han cruzado el Atlántico para vivir el derbi en primera persona. El primero, periodista del canal RCN de Colombia; el segundo, del Grupo Multimedios de México. «Me parece muy interesante que la Liga quiera transmitir al exterior que no solo existen Real Madrid y Barcelona. Esta es una región que no conocía, en Colombia no hay mucho conocimiento sobre este derbi», admite José Fernando, al que le ha sorprendido lo parejo que están ambos equipos en la clasificación: «Si gana el Athletic pone sabrosa la región».

«No conocía la cultura vasca, me parece muy agradable que se maneje una lengua como el euskera y que los clubes entiendan que son parte de una región y que deben representarla, eso me parece muy bonito e interesante, son cosas que en Latinoamérica se deberían apropiar», pone en valor por último el colombiano. Por otro lado, Carlos, que llega de Monterrey, desvela que «en México se abrazó a la Real por Carlos Vela, por él tuvimos la suerte de seguir muchos derbis vascos».

Los periodistas de medios internacionales en su visita a San Mamés / athletic

«Nosotros también tenemos un clásico que lo juegan Tigres contra Rayados y es muy difícil ver convivir a aficionados de ambos equipos durante este partido. Cuando vemos la fiesta que hay e el derbi vasco, nos damos cuenta de lo ordinario que es México», lamenta también. «El sábado que gane el fútbol», lanza sin mucho convencimiento, ya que añade poco después que «me gustaría que venciera la Real Sociedad porque tenemos más afinidad con este club debido a la relación entre los mexicanos y Vela».

Turno de África. Habla Ahmed Farouk, periodista del medio egipcio Yallakora. «El derbi vasco es uno de los más fuertes de la Liga. El Athletic tiene una gran historia, la Real también y además ha sido uno de los mejores equipos en España en los últimos años. Va a ser un partido muy competido, entre dos equipos que tienen opciones de clasificarse para la Champions, así que tengo puestas muchas expectativas para esa noche», asegura. Ahmed considera que «una de las cosas más bonitas que tiene el fútbol vasco es la gran relación que existe entre los distintos clubes y sus aficiones».

De vuelta en Europa, Jonas Giaver, periodista noruego del podcast LaLigaLoca y el medio Dagbladet, reconoce estar «fascinado por este partido entre dos clubes amigos, pero a la vez rivales». «Representan dos ramas de una misma cultura. Tienen una manera diferente de ver el fútbol y, a pesar de todas las cosas en las que no están de acuerdo, luego los aficionados se mezclan en la grada», reivindica.

Desde Inglaterra han llegado Tariq Saleh, de Sportcal, e Ian Hawkey, de The Times. «Sé lo importante que es para los aficionados y la pasión que envuelve al encuentro. Todo el País Vasco se paraliza cuando se enfrentan la Real y el Athletic», acentúa Tariq, que destaca que «el derbi entre el Newcastle y el Sunderland es lo más parecido al derbi vasco que tenemos en Inglaterra. Es similar porque son dos equipos que están en ciudades muy cercanas en una misma región y la gente ahí es muy parecida a los vascos».

Por último, Ian manifiesta que «tengo muchas ganas de que llegue el partido. Los dos clubes están muy bien posicionados para acabar entre los cuatro primeros». «Representan un tipo de fútbol que se está perdiendo en la actualidad. Tanto la Real como el Athletic están muy apegados a sus comunidades y no han sido comprados por ningún inversor extranjero. Me gusta porque existe un gran sentimiento de fraternidad», finaliza este redactor de The Times.