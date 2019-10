«El derbi no es un partido más, el que gane el domingo saldrá reforzado» Ángel Villacampa espera que el Athletic comience a remontar el vuelo en Anoeta. / Luis Ángel Gómez Villacampa tendrá las bajas seguras de Erika, Yulema y Lucía, pero invita a pensar en positivo y pelear por una victoria ante la Real que repararía la maltrecha confianza del equipo ROBERT BASIC Bilbao Viernes, 11 octubre 2019, 14:07

Ángel Villacampa sabe que está ante un partido diferente, especial, que más allá de los tres puntos conlleva connotaciones propias de un derbi. El Athletic visita el domingo a la Real Sociedad en Anoeta (16 horas) y busca una victoria reparadora que le permita dar un paso adelante y escalar en la clasificación. «Lo bueno de estos encuentros es que no atienden ni a las clasificaciones, ni a las dinámicas, ni a los estados de ánimo. Hay una rivalidad entre dos equipos históricos y no podemos decir que se trata de un compromiso más», ha comentado este viernes el técnico rojiblanco en Lezama, donde las bilbaínas han continuado con la preparación del choque frente a las donostiarras. El toledano ha admitido que el comienzo no ha sido el deseado -3 puntos en cuatro jornadas-, pero confía en el grupo y en remontar el vuelo. Y eso que una vez más tendrá bajas sensibles en la línea ofensiva ya que no podrá contar con Erika, Yulema y Lucia, con un problema «crónico» en la rodilla, además de la duda de Nekane. Una pérdida de potencial importante de cara a un duelo de muchos quilates.

Villacampa ha reconocido que se han introducido muchos cambios en el equipo -«horarios, cargas (de trabajo)»- y estas nuevas dinámicas han afectado al equipo, aunque espera que pronto llegue el despegue. Como es lógico, ha lamentado las ausencias de jugadoras con mucho peso y que han restado potencial al grupo. «No puedo negar que estas cuatro futbolistas son muy importantes para nosotros. Si hubiésemos podido contar con ellas...», ha dejado en el aire la reflexión, que no necesita de interpretación. En este punto ha desvelado que Lucía García «lleva arrastrando problemas en la rodilla izquierda desde el año pasado. No somos capaces de encontrar un término de dolor más adecuado. Siempre tiene dolor, es crónico y a veces lo tolera más y otras menos». El caso es que el domingo no estará en Anoeta. Una vez más, el toledano ha insistido en la necesidad de ganar en confianza para ir hacia arriba. «No hemos hallado resultados óptimos que puedan hacernos creer en la idea de juego que queremos».

Sabe que no hay mucha paciencia en el fútbol -«está en la quinta planta de El Corte Inglés», ha bromeado-, pero ha insistido en la importancia del tiempo para lograr una adaptación adecuada. «Ahora es el momento de las jugadoras como Maite, Damaris y Moraza. A pesar de su juventud deben asumir la responsabilidad para mantener al equipo donde debe estar». Solo tiene el derbi entre el ceja y ceja y no ha dudado en definir como un partido «único» el compromiso ante la Real, un bloque que se «repliega muy bien, aunque a veces se parte». En la parcela ofensiva, el técnico ha destacado a Bárbara, Cardona, Eizagirre y Nahikari y ha subrayado que «marcan la diferencia. Estas cuatro jugadoras podríamos compararlas con Yulema, Erika, Nekane y Lucía, pero no tenemos esta posibilidad», ha dicho en referencia a sus problemas físicos. «Cuando las tengamos daremos un pasito más como equipo«. Aun así, va a San Sebastián a por la victoria. »El derbi no es un partido más, el que gane saldrá reforzado. Lo afrontamos con muchas ganas», ha manifestado.

Reunión del vestuario

El preparador rojiblanco ha asegurado que el parón ha venido bien a sus jugadoras, que, a su juicio, no son capaces de creerse mejores de lo que dicen los resultados. «Nos ha valido -el paréntesis- para limpiarnos por dentro y orientarnos hacia lo que estaba sucediendo. Estamos con muchas ganas de revertir la situación y empezar a transmitir al aficionado lo que queremos ser». Ha pedido a sus futbolistas que mantengan la cabeza alta en los malos momentos y compitan con convicción; más que nada porque confía en que pueden hacerlo. «A veces nos quedamos más con un fallo que con cinco acciones positivas. Debemos sentirnos importantes y no ser tan pesimistas con las situaciones que ocurren durante el partido. Nos pasó en Valencia, donde salimos de forma brillante y con el gol en contra cambiamos por completo. Hay que aceptar las situaciones adversas para revertirlas«, ha aconsejado el toledano.

El entrenador rojiblanco ha desvelado que el vestuario se ha reunido para «acercar posturas y saber que juntas son más fuertes». Un ejercicio de responsabilidad colectiva que debería ayudarles a crecer y a confiar en sus posibilidades. «Los resultados positivos facilitan el creer en lo que estás haciendo», ha subrayado Villacampa. «Ellas trabajan bien y duro. Los resultados son cuestión de tiempo. Solo la victoria nos reconforta», ha avanzado, y espera que el consuelo llegue el domingo, en Anoeta.