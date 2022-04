Mucho más que una derrota

Puede que sea una percepción equivocada, pero desde luego ayer estaba muy extendida entre la afición del Athletic. Nos referimos a la de que Marcelino reaccionó a la derrota contra el Celta de una manera diferente a la que lo hizo en los otros tres petardazos que ha protagonizado su equipo en lo que va de Liga: ante el Rayo, el Cádiz y el Mallorca. Es cierto que sus palabras del domingo fueron igual de duras y sentidas. El técnico de Careñes habló de «grandísima desilusión» y aseguró sentirse «muy decepcionado». Por supuesto, también pidió mil perdones a la hinchada. Sin embargo, hubo algo en su tono y en su expresión que parecía reflejar un sentimiento nuevo, recién adquirido. Hablamos de un fondo evidente de desesperanza. Era como si esta vez Marcelino ya se hubiese resignado al fracaso en su objetivo de convertir al Athletic en un equipo regular, capaz de competir a un alto nivel durante meses y no sólo durante cinco o seis semanas.

Salvo un milagro en la media docena de jornadas que restan, los rojiblancos van a volver a quedarse sin Europa por quinta temporada consecutiva y terminarán la Liga en la zona media de la tabla, su hábitat natural de los últimos años. El técnico asturiano llegó a Bilbao para intentar acabar con esta inercia. Era su gran obsesión. La pasada temporada, tras un sensacional arranque con sus nuevos pupilos -Supercopa incluida- Marcelino acabó sufriendo por el bajón que experimentaron a partir de marzo y, desde luego, por su pobrísimo rendimiento en las dos finales de Copa. Pero aún así, llegó a la pretemporada rebosante de ilusión, convencido de que su equipo, bien guiado por él, podía dar ese salto de calidad que necesitaba.

Este convencimiento fue el que provocó los dos grandes berrinches que el asturiano se llevó en el primer tercio de Liga. El primero fue la derrota ante el Rayo en la sexta jornada. El Athletic venía de ganar dos partidos seguidos ante el Celta y el Mallorca -un notición- y de empatar en el Wanda. Que perdiera como perdió ante el equipo de Iraola no pudo ser una sorpresa más desagradable. El segundo berrinche no se hizo esperar. De nuevo, los rojiblancos venían de una buena racha. Habían ganado al Alavés y el Villarreal y habían empatado en casa del Espanyol y en Anoeta. La lamentable manera en que cayeron ante el Cádiz hizo subirse a Marcelino por las paredes.

Vuelta a las andadas

El buen despliegue de los rojiblancos en su entrada en 2022, que comenzó con un espectacular 1-3 en El Sadar, volvió a animar al técnico de Careñes. En la segunda quincena de febrero, todo marchaba sobre ruedas. El Athletic era octavo en la Liga. Como ahora sí, pero con una notable diferencia: estaba a un solo punto de Europa y a cuatro de la Champions. Además, era semifinalista de Copa tras dos noches inolvidables ante el Barcelona y el Madrid. Al igual que en 2021, el Athletic vivía días felices con el cambio de año. El equipo parecía, efectivamente, en franca progresión. Todos queríamos creer en ella. Eso sí, tenía que demostrarla en las semanas siguientes. Y no ha sabido hacerlo.

Las semifinales de Copa ante el Valencia fueron una decepción total. Entre medio, el equipo perpetró un partido infame en Mallorca, que volvió a molestar a Marcelino más que un dolor de muelas. La derrota en Mestalla puede considerarse el punto de inflexión. Ahí se jodió el Perú, que diría Zavalita. Desde entonces, el Athletic sólo ha tenido una satisfacción: el 4-0 a la Real en el derbi. El equipo se ha ido cayendo, cada vez más vulnerable en defensa y más romo en ataque. Cada vez menos competitivo. Exactamente igual que en las campañas anteriores y por los mismos motivos.

Marcelino, sin embargo, ha mantenido un discurso optimista al que sus jugadores no han dudado en incorporarse con entusiasmo de majorettes. No ha dejado de hablar de «una progresión constante» que no se reflejaba en absoluto en los resultados. Y que no se va a reflejar tras lo visto ante el Celta, uno de los partidos más vergonzosos del Athletic en los últimos tiempos por su forma y por su significado. No es la primera vez que los rojiblancos provocan un disgusto semejante, pero da la impresión de que el daño esta vez es mayor, de que se ha roto un vínculo entre la afición y unos jugadores que están muy lejos de responder a las expectativas y, desde luego, de merecer lo que cobran.

Las razones

Llegados a este punto, es inevitable preguntarse a qué se debe esta propensión de los futbolistas del Athletic para, independientemente de quién sea su entrenador, provocar estas pifias en tantos y tantos partidos en los que se juegan algo importante. Aunque habrá respuestas para todos los gustos, hay una que se va imponiendo: estos jugadores no soportan bien la tensión, les falta fortaleza mental. Si a veces hacen hombradas ante los grandes es, precisamente, porque en esos partidos no tienen la responsabilidade de ganar y juegan tranquilos. Cuando la responsabilidad les aprieta el cuello, sin embargo, no saben reaccionar. Carecen de un instinto competitivo bien afilado.

La falta de competencia, producto de una filosofía que, hoy por hoy, en su modelo tradicional, impide una producción de jugadores suficiente como para que la pelea por la titularidad sea la que existe en todos los grandes equipos, les ha recortado demasiado esta virtud tan necesaria. Les ha acomodado. Así se entiende también que a los futbolistas más dotados de esta plantilla les baste con hacer media docena de grandes partidos por temporada para seguir siendo los reyes del mambo. No necesitan más. La duda es si Marcelino, visto y lo visto, y quizá con la convicción de que esto no tiene remedio, va a necesitar más. Si es así, el asturiano se dispone a vivir sus últimos partidos en el banquillo del Athletic.