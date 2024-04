El día perfecto de un aficionado del Athletic: disfruta de la gabarra y gana 6.000 euros en 'El Hormiguero'

Bruno Vergara Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Viernes, 12 de abril 2024, 10:49 | Actualizado 11:08h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Los aficionados del Athletic viven días de celebración tras la Copa ganada en Sevilla. Han tenido que esperar 40 años para que esto vuelva a ser posible y ayer toda Bizkaia volvió a teñirse de rojiblanca con la gabarra en la ría. La juerga comenzó a primera hora y se prolongó hasta el anochecer. Sobre las 23.00 horas, cuando parecía que no podía haber más sorpresas, un athleticzale llamado Iñaki se llevó otra: se embolsó 6.000 euros tras acertar la famosa pregunta de 'El Hormiguero'.

Iñaki no se lo creía. Normal, el día no podía ser más completo para él. Era Juan del Val el que le daba la noticia, pero el hincha rojiblanco, que seguía de celebración, no se fiaba. «No me lo creo», insistía. Pablo Motos le quiso demostrar que era verdad. Le pidió si podía conectar una televisión, pero el aficionado seguía de fiesta. Entonces, Motos instó a todo el plató, compuesto por unas 120 personas, que le jaleara: «Iñaki, Iñaki, Iñaki...». Hasta le pusieron el himno del Athletic.

Iñaki se acaba de llevar la Tarjeta Hormiguero @openbank_es con 6.000€ gracias a la llamada de Juan del Val #AlboránEH pic.twitter.com/zP0Pxq5qvS — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 11, 2024

«De verdad hoy parece una broma», aseguró Iñaki. Mientras, Del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó trataban de convencerle de que todo era cierto. Hasta Cristina Pardo, que le contó que había narrado el paso de la gabarra en La Sexta. «Celebración total, hoy es mi día», afirmaba con sorpresa el aficionado rojiblanco en directo.

Pese a todo, Iñaki no las tenía todas consigo: «Una cosa, cuando reciba la pasta os creeré«. Sus dudas provocaron la respuesta irónica de Trancas y Barrancas. «Cómo se nota que es de Bilbao», dijo una de las hormigas del programa, provocando las risas de todo el plató de 'El Hormiguero'.