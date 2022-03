Diakhaby, el soldado de la 'Armada Bordalás' que sacó de quicio al Athletic

Cuando Bordalás entrenaba al Getafe, club al que llevó hasta las eliminatorias de la Europa League, tuvo en Damián Suárez a su extensión sobre el campo, el brazo ejecutor de su particular modo de ver el fútbol. El uruguayo va al duelo como nadie y saca de quicio al rival como ningún otro. Su reencarnación en un Valencia que está a un paso de hacer historia es Mouctar Diakhaby, ganador de la Copa hace tres temporadas a los mandos de Marcelino.

Con solo 25 años, el central francés será el principal soldado del ejército que Bordalás aliste mañana en Mestalla para recibir al Athletic (21.30 horas). Un bregador que tiene interiorizada a la perfección su misión: no fallar con el balón y sacar del partido a sus rivales. Y eso hizo en San Mamés hace tres semanas. Conviene recordar la explicación sobre el defensa valencianista que dio el colegiado del encuentro, Munuera Montero: «Ya sabéis cómo es, no entréis al trapo», espetó en el descanso a Iñaki Williams y Yuri, en referencia a las acciones poco deportivas del jugador durante la ida de la semifinal.

Un codazo a Dani García que bien pudo ser penalti, provocaciones con Iñaki Williams, reiteradas protestas al árbitro... el jugador formado en el Olympique de Lyon estuvo en la mayoría de las acciones polémicas de un partido que no dejó indiferente a ningún equipo y que ha arrastrado una enorme tensión durante todos estos días. En La Catedral, el de Vendome no vio la cartulina amarilla que acostumbra a recibir hasta el minuto 80. No en vano, se la han mostrado once veces en los 27 partidos que ha disputado esta campaña. Casi una cada dos encuentros, por lo que mañana cotiza al alza su amonestación.

Los rojiblancos, ante quienes ha visto tres cartulinas en cinco encuentros, conocen a la perfección lo que se van a encontrar mañana en el césped valencianista. Alejarse del ruido, no entrar en polémicas y hacer su partido es la receta del Athletic para superar todas las dificultades, encabezadas por el 'factor Diakhaby', que se encontrará en la capital del Turia.