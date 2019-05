«Me han dicho que eran los bomberos, pero me traían de despedida a Valladolid» Jon Anasagasti, Asier Anasagasti (el novio) y sus primos Iñaki y Gaizka Cusamaro, de izquierda a derecha. / Luis Ángel Gómez Un hermano y dos primos traen a Asier Aranguren a Valladolid a celebrar que pronto se casa JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Enviado especial. Valladolid Domingo, 5 mayo 2019, 14:01

El timbre de su piso en la calle Simón Bolivar sonó a las cuatro de la mañana. «Me han dicho 'fuego, bomberos'. Me he asustado. He salido y me he encontrado con estos vestidos de rojiblanco». El que narra la escena es Asier Aranguren. Y «estos» son su hermano Jon y sus primos, Iñaki y Gaizka Cusumano, de Bermeo.

«Estaban cantando y de buen humor», añade. Le colocaron una camiseta del Athletic con un cartel de Se traspasa en la espalda. Asier se casa el 28 de septiembre con Naihara, «hincha del Alavés». Ayer celebraron el bautizo de su sobrina Nikole. Allí urdieron el plan que trajo a Asier a Valladolid. «Es una celebración de primos con el Athletic como excusa. Ideal», resumen.