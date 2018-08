«Es muy difícil intentar fichajes de última hora», advierte Berizzo El 'Toto' Berizzo en el partido contra el Hannover / Juan Echeverría «Me encargo de buscar soluciones, no de llorar la salida de Kepa. Tenemos porteros de garantías para cubrir su baja», dice el entrenador JAVIER ORTIZ DE LAZCANO HANNOVER Domingo, 12 agosto 2018, 01:53

El Athletic se ha encontrado con 80 millones de Kepa y reflexiona qué hacer con ellos. La junta directiva, como ya indicó este periódico, valora la opción de protagonizar una segunda ofensiva por el realista Mikel Oyarzabal. Eduardo Berizzo se refirió ayer a la posibilidad de que su equipo se lance al mercado. «Es muy difícil intentar fichajes de última hora, que encajen en lo que necesitamos y sean fáciles de imaginar. Podemos imaginar o fantasear con muchas operaciones, pero de ahí a la realidad no hay tan corta distancia», dijo.

– ¿Fantasea con Oyarzabal?, le cuestionó este periódico.

– No. La planificación de la plantilla está correctamente hecha. No quiero decirle que sea un futbolista que no me apetecería o que juega mal. Quiero ser ambiguo, pero cuando conformamos la plantilla sabemos lo que tenemos.

El entrenador insistió además en lanzar un menaje de serenidad tras la salida de Kepa, una marcha que ha convulsionado al club. «Lo he vivido con tranquilidad. Me encargo de buscar soluciones, no de llorar la partido de alguien que no está como Kepa. Y tenemos posibilidades y porteros de nivel para cubrir la ausencia de Kepa. Ha preferido seguir su carrera en el Chelsea y debemos preocuparnos que sus reemplazantes lo hagan bien y estén en las mejores condiciones posibles, De buen equipo es reaccionar a la ausencias y darle valor a las presencias».

Un jugador de peso en el vestuario, como Markel Susaeta, se refirió también a la salida del portero. Como Berizzo, el eibarrés pasa página. «Sorprende porque no se había oído nada sobre interés de otros equipos. Ha decidido irse y ahora somos los que somos. Tenemos dos porterazos y ahora tenemos que centrarnos en ellos», indicó.

¿Algo que reprocharle?, le cuestionó este periódico «No, nunca le reprocho nada a nadie. Cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera».

Berizzo tiene lo que pedía desde el inicio de pretemporada, dos porteros, aunque se encuentra con que la salida era la menos esperada de todas. A ocho días del inicio de Liga, la duda está despejada. Ante el Leganés jugará Remiro, a quien el entrenador elogió. «Uno siempre debe estar listo. La mentalidad que quiero en el vestuario debe ser la de 25 suplentes y que el entrenador escoge a once cada semana. Remiro es un hombre sereno y apocado y que ataja a partir de su serenidad. Nuestro deber es darle la serenidad de un equipo que lo siente como su portero».

Herrerín, a la espera

Berizzo indicó ayer que Iago Herrerín se ha puesto en manos de «especialistas» para tratar su lesión en un tendón del biceps del brazo derecho y que según las primeras previsiones le tendrán alrededor de seis semanas de baja.

«Hay que saber cuál es el alcance exacto de lo que tiene. Ojalá sea poco tiempo, pero es un deseo», indicó el argentino.