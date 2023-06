Carlos Alonso 'Santillana' (Santillana del Mar, 70 años) es el segundo mejor rematador de cabeza que ha dado España tras el mítico rojiblanco Telmo Zarra. Jugó 17 campañas en el Real Madrid para el que firmó 290 goles y 56 partidos con la selección y 15 dianas. Escuchar a estas leyendas permite ser conscientes del grado de respeto que existía entre ellos en el fútbol que vivieron. «Me dio pena marcar mi primer gol a Iribar porque era uno de mis ídolos», evoca al hablar de su primera diana en San Mamés, en 1972-73. Luego marcaría otros cuatro tantos a El Chopo.

– ¿Qué es de su vida?

– Estoy jubilado, disfrutando de mis hijos y mis nietos. Tras dejar el fútbol trabajé en Reebok (marca estadounidense de ropa deportiva) durante 23 años como delegado en la zona centro. En mi última temporada, 1987-88, empecé a trabajar en la pequeña oficina que acababa de abrir entonces Reebok en Madrid.

– ¡Cómo cambian los tiempos! Un jugador del Madrid trabajando en su última temporada.

– Es que la sensación que teníamos nosotros era que el fútbol duraba un tiempo y luego el dinero había que invertirlo. Y eso que yo tuve una fortuna enorme de jugar 17 temporadas en el Madrid y una más en Racing. Me retiré con 35, que ya eran muchos, pero a los 29 y 30 ya me llamaban viejo en los campos.

– ¿Por qué le conocían con el nombre de su pueblo?

– En Santillana del Mar no había campo. Bajábamos dos niños a jugar a Barreda al equipo de la empresa de la Sniace. Bajaba un día a la semana en el camión que recogía la leche y que cogía todas la perolas por los pueblos porque no había autobús. Entregaba la leche en una fábrica en Santander y a la vuelta me cogía para subirme al pueblo. Éramos infantiles y el entrenador preguntaba '¿ha bajado el de Santillana?, ¿ha bajado el de 'nosedonde?' Alguien le diría 'aquí está el de Santillana', me empezó a llamar así y así me quedé.

– ¿Soñaba con triunfar en el fútbol?

– No. Y eso que de jovencito hice dos pruebas, una en el Deportivo y otra en el Barcelona con 16 años. Fui a La Coruña en tren, de Torrelavega a Venta de Baños y allí siete horas de espera para coger el que subía de Madrid. Eran viajes terribles. Estuve tres o cuatro días, pero me mandaron una carta diciendo que no contaban conmigo. En Barcelona fue al revés. Entrené con los suplentes. Balmanya y el club se portaron muy bien. Me dijeron que jugaría en el Condal y me buscaron pensión e instituto. Pero volví a casa y con mis padres me entraron la morriña y las dudas. ¿Dónde voy a ir?, pensaba. Después de haber sido valiente para hacer las pruebas, decidí no ir. Y al final me fichó el Racing.

Nunca fue Pichichi

– Con el que juega un año y gana su único Pichichi, en Segunda.

– No pude serlo en Primera, 'mecagoendiez'. El año que estuve más cerca me lo quitó vuestro delantero Carlos (1974-75, 19 goles el del Athletic, 17 el del Madrid). Un año estaba Kempes (Valencia), otro año Krankl (Barcelona), otro Quini (Sporting y Barça)... Tenía unas fieras delante que no había quien pudiera. No es una espina clavada. En mi concepto del fútbol no tenía el egoísmo de ser máximo goleador por encima de todo. Lo que quería era que el equipo ganara títulos y en mi juego daba muchas asistencias a los compañeros de cabeza. No fue un trauma entonces, pero al dejar el fútbol si me preguntaba ¿será posible no haberlo ganado?

– ¿Es el mejor cabeceador en el fútbol español tras Zarra?

– No le vi jugar, pero fue un honor conocerle y que acudiera a un homenaje que me hicieron en el ABC. Ha habido muy buenos como Morientes, Zamorano, Aduriz, de los mejores que he visto, Fidel Uriarte, aunque jugaba con el 10. Entonces nos especializábamos en ser delanteros de área. Y ahora juegan más, como sucede con Benzema, que se mueve de un lado a otro. A mi los compañeros me decían que no bajara a tocar balones, que no participara en el juego, que me quedara arriba para rematar. La mentalidad era otra. Ya casi no hay delanteros centros del área. Hoy hay que ser mejor técnicamente. Tienen que participar más en el juego, entre otras cosas porque hay mucha más posesión.

– ¿Qué primer recuerdo le viene de sus partidos ante el Athletic?

– Uno de los ídolos de cualquier chaval de aquella época era Iribar. Recuerdo el primer gol que le metí en San Mamés. Me dio hasta pena porque, aunque yo era del Madrid de niño, Iribar trascendía de los colores, era representativo del fútbol español y europeo. En el Bernabéu le hice alguno más y siempre tenía la sensación de sentirlo, de decir 'le he hecho un gol a El Chopo'.

– ¿Cuál era la clave de su remate de cabeza?

– Soy bajito (1,75) comparado con los delanteros de ahora o los defensas de entonces. Me basaba en la anticipación. No podía jugar en estático contra Migueli, Goikoetxea, 'Rocky' Liceranzu, Maceda... Tenía que buscarme las argucias, moverme a un lado, al otro. Si les sorprendía, le superaba por mi capacidad de salto y porque me mantenía en el aire. Luego había que girar el cuello. Eso, por ejemplo, Aduriz, Zamorano, Morientes o Cristiano lo hacían muy bien. Y, sobre todo, Quini, que parecía tener un garrote. Hoy me gusta como lo hacen En-Nesyri y Benzema.

– El Athletic confía en que el Madrid juegue a medio gas porque no le va nada en el partido.

– Creo que no será así. Jueguen más o menos titulares, los once que salen son magníficos. Además, quiere terminar la temporada como segundo y bien en casa, Además, para el Madrid nunca hay partidos de trámite.