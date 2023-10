El directivo del Rubí que luce con orgullo ser del Athletic

En el bar del Rubí en el estadio de Can Rosés hay colgadas en las paredes más camisetas del Athletic (tres, una de ellas firmada por Javi Martínez, y una bandera) que del equipo local, dos. La explicación hay que buscarla en Arseni López Pla (60 años), secretario de la junta directiva de la entidad del Vallés Occidental desde 2005 y que regenta el establecimiento hostelero a partir de 2012. «Soy del Athletic desde que el Cruyff jugador se fue del Barça». Sucedió en 1978. Tenía 16 años y se hizo rojiblanco.

«Para mi Athletic es una filosofía, una manera de entender la vida. Y me encanta su política de jugar con canteranos», proclama mientras sirve cafés y raciones a los padres que esperan al final del entrenamiento de sus hijos. Luce su condición con orgullo. Las camisetas y la bandera llevan tiempo en el bar. «No son de ahora por la Copa», advierte.

Los visitantes se extrañan. «Les llama mucho la atención, pero les explico que aquí en Rubí llegamos a tener una peña del Athletic», indica. Al presidente, Josep Alcalá, no le molesta. «Si hubiera puesto las del Madrid ya habría cerrado el bar», bromea.

López siempre ha tenido la mirada puesta en esta Copa en el Athletic. Advirtió en mayo cuando el equipo se clasificó para jugar la previa que si tocaba el equipo rojiblanco ese día no trabajaría en el bar. «Para una vez que voy a ver juntos a los dos equipos a los que más quiero me gustaría disfrutarlo», explicó el pasado jueves. Los Mossos d'Esquadra zanjaron sus dudas al día siguiente al prohibir que se abra el establecimiento por motivos de seguridad porque está situado encima de los vestuarios.

Cuando el Rubí se deshizo en la tanda de penaltis del Rotler Molinar de Palma de Mallorca volvió a hacer de pitoniso. «Nos va a tocar el Athletic», Dicho y hecho. «A veces pienso que soy un poco brujo», bromea.

Su amor por el Athletic le ha animado a acudir en varias ocasiones a San Mamés. La última fue en un 0-0 ante el Villarreal en 2015-16. «Iba con mi mujer, que es del Barça. No he podido volver porque llevar el bar del estadio de Can Rosés no me deja apenas tiempo los fines de semana».

El Athletic se mide a un rival muy inferior, un equipo de con apenas 150 socios y en el que el jugador que más cobra se lleva 500 euros al mes. Aquí se directivo significa arrimar el hombro. «Todos tenemos alguna tarea. Algunos de nosotros por ejemplo son los que cogen las entradas en las puerta, aunque para la Copa hemos cogido voluntarios entre los padres de nuestros jugadores de cantera», indica el secretario.

Y el Athletic da tanta satisfacción como esfuerzo. «Estamos desbordados, trabajando doce horas al día», resume. Al menos coge al club saneado y con capacidad para adelantar más de 10.000 euros por las gradas supletorias. «Si esto nos pasa hace uno años, jugamos en Sabadell porque no había ni un euro en caja», avisa el presidente.

López no se hace ilusiones. «Tenemos tantas posibilidades de pasar como de que nos toque la Primitiva». Eso sí, reconoce que no tendrá el corazón dividido entre los equipos de su devoción. «Soy directivo del Rubí y además quiero que pase el modesto, aunque las posibilidades son ínfimas».

Los directivos del Rubí son las personas más buscadas estos días en la ciudad. «Me han llamado pidiendo entradas jugadores que estuvieron en el club hace 35 años y que no han vuelto desde entonces a Can Rosés», lanza el presidente. Su secretario, sentado a su lado, remacha con sorna. «Pues a mí me han telefoneado amigos que ni sabía que tenía».

Desde la terraza de su bar López tiene una vista privilegiada del campo. En el Athletic hay temor a que sus jugadores se patinen en el césped artificial. «A veces resbala. Alguno del equipo de Valverde se va a ir en un giro y se pegará un susto», pronostica el directivo del Rubí que luce ante todos los habituales de Can Rosés su condición de hincha del Athletic.