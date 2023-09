Athletic-Cádiz en directo: Berenguer ocupa el puesto del lesionado Nico Williams en el once

12:53

Sin Yeray y Muniain

Ernesto Valverde ha apostado por un once sin Iker Muniain y Yeray, quien vuelve al equipo tras cuatro meses de ausencia. El central está recuperado, pero el técnico ha considerado que aún no está listo para ser titular. La ausencia de Nico Williams apuntaba a que Muniain podría acomodarse en el costado izquierdo, pero Txingurri ha preferido a Berenguer. En cuanto al resto, sin sorpresas. Los rojiblancos no pueden fallar ante un Cádiz que, por cierto, llega con los mismos puntos que los bilbaínos. Arrancamos.