Athletic - Rayo, en directo

No se toca

Ernesto Valverde no toca ni una sola pieza para el partido del Rayo. El mismo once que viene repitiéndose desde hace semanas, ya fijo en los planes del técnico rojiblanco. Toca hacer bueno el puntazo conquistado en Girona, donde el equipo hizo un partidazo. Repetirlo contra la tropa de la franja sería el sinónimo de victoria. Ojo, los rayistassolo han perdido uno de sus últimos nueve partidos, contra el líder Girona, y amargaron la vida al Madrid y al Barça, que no pudieron con ellos. Ahora bien, no pueden escapar con vida de San Mamés, que aguarda un buen partido de los suyos. Arrancamos.