Valverde sale con todo ante el Villarreal

Sin descanso

Valverde no entiende de cansancio ni de falta de sueño, el técnico del Athletic sale prácticamente con su once de gala ante el Villarreal. Solo falta en el once el sancionado Ruiz de Galarreta, cuyo sitio lo ocupa Vesga. El resto, con el lógico regreso de Simón, es el equipo qur salió en la final de Copa. Tengo muchas ganas de ver cómo responderán los rojiblancos tras una semana histórica llena de festejos y trabajo limitado. ¡Arrancamos!