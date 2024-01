Eibar-Athletic, en directo

18:08

Con Muniain y Villalibre

Valverde no se fía del Eibar y ha sacado un once plagado de titulares, con la inclusión de Muniain y Villaibre en punta. La presencia de Muniain era casi segura, porque de no haber sido así, habría que preguntar a Ernesto Valverde por el papel del capitán en el equipo. No ha hecho falta. Los dos futbolistas tienen la oportunidad de reivindicarse ante un técnico que apenas cuenta con ellos, salvo en momentos residuales de algunos encuentros.