Girona-Athletic, en directo

19:57

Sin sorpresas

El Athletic saltará al césped de Montilivi sin sorpresas en el once. Están los que tienen que estar, los mismos que derrotaron al Celta en aquel partido loco previo al parón. Valverde no ha querido tocar ni una sola pieza. Hoy aguarda el líder, el Girona, que se ha quedado a última hora sin su hombre gol Dovbyk por una lesión en el gemelo. Su lugar lo ocupa Stuani. Los rojiblancos buscarán una victoria que les permita volver a colocarse quintos y seguir con la buena racha. Hacerlo además en el campo del equipo revelación daría un plus a los bilbaínos.

Arrancamos!