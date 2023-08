Imanol y Guruzeta, sorpresas en la alineación, de la que se cae Muniain

20:24

Apuesta por la juventut

Ángel Pereda

La presencia de Imanol García de Albéniz en la banda izquierda, en lugar de un Lekue que en el primer partido de Liga estuvo horroroso, es la muestra de valentía que muchos le pedíamos a Valverde. En una posición con pocos efectivos, la presencia del joven es un motivo de alegría, porque de él debería de ser esa banda los próximos años. Que el capitán no esté en el once empezará poco a poco a dejar de ser noticia, sobre todo en los encuentros fuera de San Mamés, donde se requieren hombres de enorme fortaleza física, que suban y bajen, que apoyen cuando se sufre atrás. Y Muniain no es de esos.