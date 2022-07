Directo | La participación del Athletic en la Copa de las Tradiciones

18:44 Vuela la pelota.. Despeja Nolaskoain en frontal del área pequeña. 18:43 Cuidado... pierde la pelota el Athletic en zona peligrosa... Serrano se rehace para evitar malos mayores y desviar a córner!!!!! 18:42 Entramos en los últimos cinco minutos de este partido, con ese 1-1 en el marcador y mucha emoción sobre el césped. 18:41 El envío al segundo palo... cae Nolaskoain pero el colegiado hace claro gesto de mandar seguir. 18:41 Morcillo colocando la pelota... vamos a ver si se decide por otro disparo desde ahí o por el centro. 18:41 Buena falta a favor del Athletic. Cayó derribado Sancet cerca del vértice del área.

18:39 Gran estirada de Iru para evitar el segundo tanto local!!! Un paradón.

18:39 Va Frey al golpeo... DETIENE IRU!!!!!!!!!!!!! 18:39 Aunque lo cierto es que el delantero local se resbala... Paredes no le llega a tocar... pero la pena máxima ya está pitada. 18:38 Ajani cayó en la disputa con Paredes... y el colegiado no ha dudado lo más mínimo. 18:38 Ojo... que hay penalti a favor del Duisburgo!!!!!! 18:38 Minuto 35, Duisburgo 1 - 1 Athletic. Empató Ajani para los 'cebras'.

18:37 Buen cabezazo de Marvin Ajani, que superó por alto a Iru.

18:37 GOL DEL DUISBURGO 18:37 Sigue el peligro en el área rojiblanca... nuevo centro desde el costado izquierdo... GOL 18:36 Intenta salir a la contra el Duisburgo... el centro desde banda izquierda lo intercepta Dani García en la frontal. 18:35 Se reincorpora sin más problemas Zarraga. Se reanuda ya el juego. 18:34 Juego parado, se duele Zarraga de un golpe en el tobillo.

18:34 Intentaba desplegarse ahora el conjunto local... pero el trabajo de repliegue del Athletic también es bueno.

18:33 El Athletic está rondando el área del Duisburgo una y otra vez. Mucha intensidad ofensiva para los rojiblancos. 18:32 Llegamos a la media hora de partido. Duisburgo 0 - 1 Athletic. Vale el gol de Nico Serrano. 18:31 Domina la situación el Athletic, en el juego y en el marcador. Los de Ernesto Valverde tienen la posesión y buscan un segundo tanto que les proclamaría campeones de esta Copa de las Tradiciones. 18:29 El centro de Morcillo... Nolaskoain toca con la coronilla... no le pudo dar buena dirección a la pelota. 18:29 Lekue pone el centro raso atrás... aparece Dani García en la corona del área, le pega... córner!!!!!

18:28 Derribado Sancet en la medular. La falta es clara.

18:26 Así ha sido el primer tanto de la pretemporada del Athletic

18:25 El centro de Serrano... Raúl García mete la testa pero el remate es blandito. 18:25 Ahora es Lekue el que lo intenta... y fuerza el saque de esquina. 18:24 Ecuador del partido. Gana el Athletic 0-1 gracias al tanto de Nico Serrano 18:24 Nueva opción para el Athletic... Nico Serrano incisivo por banda izquierda, gana línea de fondo para poner el centro... pero no llega Raúl al remate!!!!!

18:23 Primeras rotaciones en el equipo alemán. En el Athletic todo apunta a que, como en el duelo anterior, no habrá cambios.

18:22Minuto 20, Duisburgo 0 - 1 Athletic. Marca Nico Serrano.18:22 Qué bien puso el interior del pie izquierdo para batir de primeras a Muller. 18:21 GOL DE NICO SERRANO!!!!!!!!!!! 18:21 Petxarroman sirve el centro desde la derecha... aparece en el segundo palo Nico Serrano, que le pega según le viene... GOL!!!!! 18:18 Quiso sorprender con un disparo potente en lugar de sirviendo el centro al área, y estuvo a punto de conseguirlo Morcillo.

18:17 Nueva oportunidad a balón parado para el Athletic. Morcillo le pega directo... se la quita de encima Muller!!!!

18:15 Morcillo intenta sorprender con un disparo lejano... detiene en dos tiempos el portero!!!! 18:14 Tocaba el Duisburgo en zona ofensiva. Pero hay fuera de juego de Kolle. 18:13 Muy atento Lekue ahora en la cobertura... y para terminar sacando con sentido el balón desde línea defensiva. 18:12 Primeros diez minutos de juego. Duisburgo 0 - 0 Athletic. 18:11 Morcillo sirvió al área una falta desde tres cuartos de campo, Rául García se anticipó a la defensa para meter la puntera, pero Muller metió la mano lo justo para desviar a córner!!!!!

18:10 Casi marca el Athletic!!!!!!!!

18:09 Buen centro de Nico Serrano desde la izquierda... pero no hay ningún compañero a la zona donde llegó la pelota. Acabó atrapando el meta Muller. 18:07 Buen trabajo del Athletic tras pérdida. Quiere recuperar lo más arriba posible, no dar opción a su rival a pensar ni armar jugada. Una seña de identidad de Ernesto Valverde. 18:04 El Athletic ha salido a jugar con la misma intensidad que en el duelo anterior. Quiere ser protagonista. El Duisburgo, eso sí, no espera tan metido en su campo y adelanta líneas de presión. 18:02COMIENZA EL PARTIDO!!!18:01 Todo preparado...

18:01 Este es el once del Duisburgo