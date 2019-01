Ibai: «Intentaré aportar para que el equipo sea mejor» El Athletic presenta al primer fichaje de la era Elizegi EL CORREO Viernes, 11 enero 2019, 09:52

El Athletic ha presentado a Ibai Gómez como nuevo jugador rojiblanco tras el acuerdo alcanzado ayer con el Alavés para su fichaje. «Vengo para aportar y hacer el equipo mejor», ha señalado el jugador de Santutxu acompañado por el presidente del club rojiblanco, Aitor Elizegi, y el director deportivo, Rafa Alkorta.

En su primera comparecencia pública tras su regreso al Athletic «después de dos años y medio de felicidad» en el Alavés, el jugador se muestra convencido de que la mala situación del equipo «se va a revertir». «Ya he vivido una situación similar, incluso peor, y ahora tenemos una plantilla con la calidad de sobra para aspirar por objetivos mucho más altos», ha señalado el de Santutxu.

Sobre la marcha del club y posterior regreso ha señalado que «soy un jugador diferente. He conocido a gente que me ha ayudado mucho en todos los sentidos Necesitaba minutos de juego y no me arrepiento de la decisión que tomé». «Ahora voy a necesitar que soy un jugador preparado para ayudar al Athletic y es mi principal objetivo ahora», ha añadido.