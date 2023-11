Prados, Nolaskoain, Raúl, Muniain... No juega Villalibre la Copa

20:40

Sorpresa

Me parece sorprendente que no juegue hoy Villalibre. Es verdad que no caben todos en la alineación, pero el de Gernika se lleva un jarro de agua fría. Por lo demás, me sorprende la situación de Prados en el lateral derecho, y me alegra el debut de Egiluz en el centro de la zaga, a ver cómo lo hace con Peru